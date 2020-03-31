В Барнауле установят стелу, посвященную Алексею Скурлатову

Март 31 13:33 2020

На аллее по ул. Профинтерна к 9 Мая появится стела, посвященная участнику Великой Отечественной войны, нашему земляку Алексею Скурлатову.

Вячеслав Франк поставил задачу всем участникам проекта завершить работы по установке мемориала к Дню Победы
Фото Ярослава Махначёва

В субботу на месте планируемых работ выездное совещание провел глава города Вячеслав Франк. В обсуждении вопроса приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместители главы администрации краевой столицы Анатолий Воронков и Александр Артёмов, руководители профильных служб, предприниматели.

Памятный знак в честь Алексея Скурлатова можно назвать народным. С инициативой его появления уже несколько лет выступала руководитель военно-патриотического клуба «Русские витязи» Нелли Маркова. Строительная компания «Селф» выразила готовность профинансировать работы, а компания «Алтайгражданпроект» оказала большую помощь в проектировании будущего монумента. Задача городских служб сейчас – провести подготовительные работы, а затем благоустроить территорию.

Памятный знак решено установить в начале аллеи на ул. Профинтерна в районе ее пересечения с пр. Калинина. Проектом предусмотрен перенос расположенной здесь декоративной арки, замена освещения, комплексное благоустройство.

— Сам памятный знак представляет собой вертикальную стелу из черного полированного камня, – рассказал заместитель директора муниципального казенного учреждения «Архитектура города Барнаула» Сергей Боженко. – На нем с лицевой стороны нанесено изображение монумента, воздвигнутого в болгарском Пловдиве – памятник воину-освободителю, а на оборотной стороне будет размещен текст, объясняющий смысл и причину появления здесь этого знака. Завершением мемориала станет монументально-декоративное навершие из кованой меди красноватого оттенка в форме ордена Отечественной войны в обрамлении венка, символизирующего славу и доблесть победителя. Под ним – неофициальное название памятника «Алёша».

Эскиз памятного знака, посвященного Алексею Скурлатову.
Фото Ярослава Махначёва

Как отмечает Вячеслав Франк, место выбрано не случайно – не так давно на аллее по ул. Профинтерна были высажены молодые яблони, сама она ведет к парку «Изумрудный», где в этом году также начнется поэтапная реконструкция. Через некоторое время будет сдан художественный музей, в планах – благоустройство сквера на пересечении пр. Ленина и ул. Профинтерна, где установлен памятный знак солдатским вдовам.

— Алексей Скурлатов – наш земляк из Налобихи, сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны – один из приоритетов в работе по подготовке к празднованию в столице края 75-летия Великой Победы, – говорит Вячеслав Франк. – Финансирование проекта открыто, компании, работающие с камнем и медным литьем, уже приступили к своим работам.

 Алексей Скурлатов ушел на фронт в сентябре 1941 года, участвовал в освобождении Болгарии и вернулся домой в ноябре 1946 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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