Как формируется городская казна и кто за нее отвечает

За почти 90-летнюю историю у финансовой службы Барнаула было 20 руководителей. Причем 19 из них – мужчины. С 2002 года комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города возглавляет Надежда Тиньгаева. В интервью «ВБ» она рассказала, как формируется бюджет города и что самое сложное в работе финансиста.

Широта ума

— Надежда Анатольевна, в одном из интервью вы сказали, что профессия выбрала вас сама.

— Да, сказать, что выбор профессии был исключительно случайным, не могу. Я последовала примеру тети, Зои Григорьевны Авериной, работавшей в то время в Алтайском краевом Госбанке. И теперь я горжусь, что была в числе первых студентов факультета экономики только образованного Алтайского госуниверситета.

По окончании вуза по распределению попала в Рубцовск, на машиностроительный завод, в бюро труда и зарплаты. Позже в родном Алейске работала в горисполкоме, в 1994 году возглавила финансовый отдел, а после стала заместителем главы города по экономике и финансам. Через восемь лет меня пригласили работать в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Алтайского края. А еще через год была назначена на должность председателя финансового комитета Барнаула.

— Опыт работы экономистом пригодился?

— В нашей работе пригождается любой опыт. Чтобы не растеряться в потоке информации, в первую очередь нужна широта ума. А для этого надо постоянно развиваться. Стоять на месте нельзя! Поэтому важно не терять интерес к работе и заряжать им других.

Баланс возможностей

— Вы уже 18-й год возглавляете комитет по финансам Барнаула. В сравнении с сегодняшним днем многое изменилось?

— Изменилось многое. В начале 2000-х еще были живы воспоминания о взаимозачетах, была накоплена огромная кредиторская задолженность, рос муниципальный долг. Сегодня мы находимся в другой экономической, социальной обстановке. Бюджетный процесс серьезно усложнился. Мы живем в цифровом веке – от простых счетов перешли к использованию сложных компьютерных программ, интернет-технологий.

— Что сегодня самое сложное в работе финансиста?

— Труднее всего – найти баланс между нашими потребностями и возможностями. Как говорится, раздать всем сестрам по серьгам. Отчего комитет по финансам порой невольно выступает оппонентом для различных подразделений города. Планы у всех громадные, но реализовать их все разом невозможно, приходится расставлять приоритеты.

— Как определяются приоритеты городской казны?

— Главный приоритет – это люди. Больше половины расходов – это зарплата бюджетников. Мы прошли большой путь, увеличивая их оплату труда в рамках указа Президента России. Теперь нам нужно удерживать положительную динамику. Второе направление – это комфортная среда. Наши граждане должны жить в современном, удобном и чистом городе. Если сравнить Барнаул с другими столицами Сибири, у нас доля расходов на эти задачи значительная.

— Барнаул не прибегал к кредитам с 2014 года. Почему город не берет в долг?

— В отношении к долгу исходим из того, что кредит имеет смысл брать, если есть экономический эффект. Кредитоваться под текущие расходы не по-хозяйски.

— Как оцениваете исполнение бюджета Барнаула в прошлом году? Что делается для улучшения финансовых возможностей города?

— По расходам бюджет впервые составил 15 млрд рублей. У нас нет задолженности по зарплате, другим обязательствам. Крупных проблем удалось избежать, сохранили стабильность исполнения бюджета.

Налоговые доходы в сравнении с 2018 годом выросли. Чтобы не снижать поступления, работаем с неплательщиками. Специально создали горячую линию, куда можно позвонить и рассказать о факте незаконного предпринимательства или выплате зарплаты «в конверте».

С поступлениями по неналоговым доходам сложнее. Их основной источник это использование земли и имущества города, объемы которых в буквальном смысле ограничены. Барнаул не может бесконечно реализовывать кварталы под жилую застройку. Сокращается количество недвижимости городской казны.

— Наш город четвертый год использует практику инициативного бюджетирования. Какие видите в нем перспективы?

— Инициативное бюджетирование в Барнауле реализуется по краевой программе поддержки местных инициатив, которая направлена на проекты по развитию сельских населенных пунктов. Это накладывает определенные ограничения – в пригородном селе или поселке можем что-то сделать, а в черте города – нет. За три года удалось выполнить 13 проектов и еще 6 планируется в этом году. Так что опыт, безусловно, положительный, а главное – у населения уже сложилось понимание, как это работает.

В других городах сейчас мы наблюдаем новый тренд – жители активно подключаются к решению вопросов местного значения, выступают с предложениями по развитию территорий. Это могут быть проекты по созданию спортивных и детских площадок, ремонту автомобильных дорог и линий наружного освещения, благоустройству. Если такой проект успешно проходит конкурсный отбор, он реализуется с поддержкой администрации. Это называется «народным бюджетом». Сейчас рассматриваем вопрос о применении этой практики в нашем городе.

Раскрыть потенциал

— В вашем подчинении почти 90 человек. Что собой представляет комитет по финансам Барнаула?

— Структура комитета формируется из его функций. Что такое бюджет? Это доходы и расходы. Так же и у нас. Есть отдел доходов, есть подразделения, которые занимаются расходами по отраслевому принципу. За соблюдением законности исполнения расходов следят наши юристы и ревизоры. Естественно, как и у любой организации, есть бухгалтерия и «программисты».

У нас довольно молодой коллектив – средний возраст 36 лет. К молодым специалистам в комитете особое отношение. Каждого в обязательном порядке ведет наставник. Кроме того, чтобы новичкам было легче влиться в коллектив, первые месяцы обязательно провожу с ними встречи. Они так и называются – «Встречи с молодыми финансистами». Раскрываться молодым специалистам помогаем и через участие в профессиональных конкурсах.

Уверена, что все удачи и достижения комитета – результат работы всего коллектива. Каждый специалист вносит свой вклад в развитие финансовой системы Барнаула.

10 августа 1930 года на основании постановления Президиума ВЦИК СССР от 09.08.1930 «О структуре и типовых штатах горисполкомов» установлена новая структура горисполкома, в составе которой создан Барнаульский городской финансовый отдел. На правах самостоятельного подразделения при горисполкоме, который разрабатывал и исполнял городской бюджет, новый отдел наблюдал за исполнением районных, поселковых и сельских бюджетов, распределял средства, выделенные городу из прибылей Госстраха. В последующих номерах «ВБ» продолжится цикл материалов, посвященных 90-летию финансовой службы Барнаула.