38 проектов получат губернаторские гранты в сфере культуры в 2020 году

Определены победители конкурса на получение грантов Губернатора края в сфере культуры на 2020 год. На эти цели из краевого бюджета будет выделено 17 миллионов рублей.

В этом году на конкурс подано 125 заявок, из них-то и были определены победители в шести номинациях: профессиональное искусство, народное творчество, музейная и библиотечная деятельности, деятельность в области художественного образования. В итоге грантовую поддержку получат 38 проектов.

Так, на средства Губернаторского гранта Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России» (Москва) создаст документальный фильм «Герман Титов. Голубая моя планета», посвященный нашему земляку, летчику-космонавту, Герою Советского Союза Герману Титову, которому осенью 2020 года исполняется 85-лет со дня рождения. Алтайский краеведческий музей на средства гранта совместно с муниципальными музеями края организует краевую межмузейную выставку «Тыл – наша линия фронта», посвященную трудовому подвигу жителей Алтайского края в годы Великой Отечественной войны (выставка будет включать семь разделов, основанных на фотографиях, документальных и вещественных материалах). Алтайская краевая общественная организация культурно-досуговых, спортивных мероприятий «Миряне» в рамках проекта «Памяти неумолкающие звуки» проведет цикл мероприятий, посвященных памяти выдающихся деятелей культуры Алтайского края: хормейстеру Леониду Калинкину, кинооператору Петру Шуляку, композитору Михаилу Старикову, педагогу-балетмейстеру Александру Батыреву.