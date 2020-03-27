В семье барнаульца Валерия Чекунова – около двадцати участников Великой Отечественной войны

В семье барнаульца Валерия Чекунова – около двадцати участников Великой Отечественной войны. Среди самых близких – отец и три дяди. Их военные биографии Валерий Иванович начал изучать задолго до появления электронных архивов и специальных информационных сайтов.

— Первые свои попытки составить древо рода я предпринял лет 20 назад. Тогда еще были живы многие мои родственники, которые успели рассказать и про эпоху раскулачивания, и про репрессии, которым были подвергнуты члены нашей семьи. Что касается периода Великой Отечественной войны, то я решил сконцентрироваться на биографии своего отца и трех его братьев. Все они внесли весомый вклад в Победу, – говорит Валерий Чекунов.

Поиски Валерий Чекунов начал тогда, когда обнаружил, что на Мемориале Славы в селе Топчиха, откуда были призваны два его дяди, имя одного из них не было указано.

— Скорее всего, это случилось из-за того, что у моего дяди – Михаила Чекунова, погибшего в сентябре 1941 года на Украине, не было семьи, а значит, сведения в администрацию на него просто не были поданы, – поясняет Валерий Иванович. – И тогда я начал заниматься этим вопросом. Даже писал в Подольск, в Центральный архив Министерства обороны РФ, откуда, если честно, приходили одни отписки. А примерно лет восемь назад на сайте обобщенного банка данных «Мемориал» я нашел информацию о своем дяде.

Михаил Чекунов, 1915 года рождения, призванный в армию в 1938 году, долгое время числился без вести пропавшим. Местность, где он погиб, была сразу же занята немцами. Его тело нашли женщины из села Землянки, захоронили его на кладбище хутора Озеро, а документы спрятали у себя. В 1943 году, после прихода Советской армии, эти документы были переданы сначала в сельсовет, а затем и в Велико-Крынковский Райвоенкомат Полтавской области (кстати, объяснительную от имени захоронивших дядю женщин можно увидеть на сайте «Мемориала»). Только тогда о гибели командира взвода Михаила Чекунова было сообщено в Министерство обороны. В итоге информация о времени и месте смерти Михаила Ивановича дошла до родных лишь в 1946 году.

— Теперь нам известно, что мой дядя Михаил Чекунов похоронен в селе Корещина Полтавской области в братской могиле вместе с четырьмя красноармейцами, при которых не оказалось документов, – рассказывает Валерий Иванович. – Со временем его имя удалось внести и в список погибших в годы Великой Отечественной войны на Мемориал Славы Топчихи.

Второй дядя, чье имя изначально значилось на мраморных плитах топчихинского Мемориала, – Александр Чекунов – погиб в Польше спустя три года после начала войны. Правда, точно известно, что похоронен он в братской могиле, а вот в какой именно – по этому поводу одно время были разночтения. Однако благодаря сайту «Мемориал» его племяннику удалось выяснить, что Александр Чекунов был перезахоронен на воинском кладбище в честь советских воинов в городе Гарволине, расположенном в 60 километрах южнее Варшавы.

Третий дядя Валерия Ивановича – Василий Чекунов – был призван в армию в 1942 году. Попал он сразу в морскую пехоту на Дальний Восток, участвовал в войне с Японией.

— Он был краснофлотовцем, стрелком отделения охраны отряда «Смерш», – комментирует Валерий Иванович. – При выполнении специальных заданий по очищению советской территории от японских захватчиков он проявил себя стойким, мужественным и находчивым бойцом. Неоднократно участвовал в операциях по разоружению отдельных вражеских групп, лично пленил трех солдат противника. Ушел из жизни Василий Иванович в 1995 году.

Правда, о войне дядя рассказывать не любил, впрочем, как и многие фронтовики.

— К сожалению, я практически ни о чем не успел расспросить своего отца – Ивана Чекунова. Он рано ушел из жизни, в 1974 году, – сетует Валерий Иванович. – Знаю о нем лишь то, что в армию он был призван в 1939 году на Дальний Восток, служил в гаубичном артиллерийском полку, участвовал в боевых действиях на территории Маньчжурии. Среди его наград – орден Славы III степени, медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За победу над Японией».

Это сегодня из наградных листов о нем можно узнать, что в боях с японскими агрессорами старшина Чекунов проявил себя храбрым, инициативным и решительным. В условиях 300-километрового марша в горной местности и бездорожья обеспечивал батарею бесперебойным питанием. При нападении мелких разрозненных групп противника лично уничтожил семь вражеских солдат. Сам же отец своим домочадцам ничего такого не рассказывал – не принято было.