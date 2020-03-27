В Алтайском крае на карантине по коронавирусу находятся более 1000 человек

В регионе случаев заболевания и подозрений на коронавирусную инфекцию COVID-19 пока не зарегистрировано.

— Всего в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии были обследованы мазки от 737 человек. Результаты на коронавирус отрицательные. Не у всех граждан еще подошел срок теста на COVID-19. Дело в том, что вирус накапливается только к десятому дню после заражения, до этого момента его содержание незначительное и тест, проведенный раньше указанного срока, будет не информативным, – пояснила заместитель регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и мире, специалисты регионального ведомства теперь встречают в барнаульском аэропорту все самолеты, прибывшие из-за рубежа. Так, в ночь на 25 марта, из Вьетнама прилетел борт с 238 пассажирами.

— Наши сотрудники прямо на борту провели термометрию и анкетирование граждан. Каждому выдали памятки и уведомления о соблюдении режима самоизоляции. Больных выявлено не было, то есть прилетели к нам здоровые граждане, — отметила Ульяна Калинина.

С 18 марта карантин должны неукоснительно соблюдать все россияне, вернувшиеся из заграницы. При этом не важно, из какой страны они прилетели. За прибывшими ведется пристальное наблюдение. Все они направляются на 14-дневный карантин, то есть на две недели переходят на режим домашней самоизоляции. Листок нетрудоспособности они смогут оформить дистанционно, через единый портал «Госуслуг» или просто позвонив в участковую поликлинику.

Контролировать приехавших на предмет соблюдения карантина будут структуры МВД, и к нарушителям будут применены меры административного воздействия, также им не будет оплачен больничный лист.

Заместитель министра здравоохранения Наталья Белоцкая отметила, что в регионе прорабатывается комплекс мер, призванный оградить самую уязвимую категорию – людей серебряного возраста — от возможного контакта с инфекцией. В частности, таким пациентам рецепты на получение лекарств будут выписываться на более длительный период, и их будут приносить на дом волонтеры.

По вопросам коронавирусной инфекции жители региона могут круглосуточно звонить на телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения по Алтайскому краю 8-800-350-35-25. Кроме этого, на вопросы на русском, английском, китайском языках готовы ответить специалисты Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.