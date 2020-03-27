Продовольственные ярмарки в Барнауле, запланированные на 28 марта и 4 апреля, отменены

В ближайшую субботу, 28 марта продовольственные ярмарки «Продукция Барнаула – горожанам» были запланированы в пригороде. В связи с пандемией коронавируса и принимаемыми мерами профилактики ярмарки отменены.

По информации городского комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, специализированные продовольственные ярмарки выходного дня «Продукция Барнаула – горожанам» не состоятся 28 марта и 4 апреля 2020 года.

В минувшую субботу, 21 марта, в Барнауле прошли традиционные продовольственные ярмарки. Товарооборот субботних ярмарок составил 9,7 млн руб., треть из них (3,3 млн) – на площадке Ленинского района. Наибольшим спросом на ярмарках пользовались колбасные изделия – их продано на сумму более 1,8 млн руб., а также мясо и полуфабрикаты – на сумму 1,7 млн руб. Почти 1,5 млн руб. горожане потратили на рыбу, 1,4 млн руб. – на молочную продукцию.