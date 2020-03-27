Неправильно припаркованный в центре Барнаула розовый УАЗ и объявления о поиске мужа оказались промо-акцией телешоу

Неправильно припаркованный розовый УАЗ, который жители Барнаула могли наблюдать на площади Октября, оказался частью промо-кампании нового реалити-сериала.

На этой неделе внимание жителей Барнаула привлек неправильно припаркованный розовый автомобиль, под лобовым стеклом которого висела табличка с номером телефона. Читатели «Вечернего Барнаула» также обращались к нам с сообщениями о необычных объявлениях о поиске мужа, расклеенных по всему Барнаулу. Их текст расписывал преимущества потенциальной избранницы, но предупреждал, что «есть одно но… я служу в армии!». Те, кто решился позвонить по указанному номеру, могли услышать призыв смотреть новый реалити-сериал «Солдатки» (16+).

Проект посвящен девушкам, которые проходят службу в армии, и запущен телеканалом ТНТ совместно с Министерством обороны России.