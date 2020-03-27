Летом 2020 года в Барнауле начнется монтаж шести новых камер фиксации нарушений правил дорожного движения

Март 27 14:27 2020

Комплексы фото- и видеофиксации появятся в местах концентрации ДТП и на аварийно опасных участках дорог Барнаула. На приобретение и монтаж оборудования планируется потратить около 35 млн рублей.

Фото Андрея Чурилова

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривает не только ремонт покрытия и строительство новых объектов. Также принимаются все меры по обеспечению безопасности участников дорожного движения – выделяются средства на установку светофорных объектов, систем видеофиксации нарушений, пешеходных ограждений, островков безопасности и искусственных неровностей. Одной из главных задач реализации нацпроекта является снижение к 2024 году мест концентрации ДТП в два раза.

Практика показывает, что наиболее эффективным способом борьбы с нарушениями ПДД является установка камер, позволяющих фиксировать скорость движения, выезд на запрещающий сигнал светофора и за пределы стоп-линии. В 2019 году благодаря работе электронных помощников на территории Барнаула было выявлено около 500 тысяч нарушений ПДД. В Госавтоинспекции уверены, что такие комплексы позволят повысить безопасность на дорогах и снизить смертность пешеходов на опасных участках.

Количество мест концентрации ДТП в Барнауле:

2017 год — 68

2018 год — 56

2019 год — 39

Коллаж Юлии Бураковой

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