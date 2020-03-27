Как получить почетное звание «Город трудовой доблести»

Барнаул может претендовать на получение почетного звания «Город трудовой доблести».

Отбор городов для присвоения звания пройдет в этом году. 1 марта 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Согласно документу, это звание получат города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, «обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Как указано в законе, будут учтены государственные награды, полученные предприятиями или их работниками, а также документально подтвержденные факты трудового героизма в 1941-1945 годах.

Барнаульские общественники уверены, примеров такого героизма в нашем городе достаточно. И речь идет не только о количестве изготовленных моторов, патронов, минометов, одежды и продуктов питания, доставленных на фронт. В годы войны Барнаул принял множество эвакуированных предприятий, учебные заведения, здесь располагались госпитали. Более 117 тысяч человек трудились на промышленных предприятиях Барнаула, а по всему краю более 600 тысяч жителей ушли на фронт. И свыше 100 тысяч раненых прошли лечение в барнаульских госпиталях.

Переживая тяжелое военное время, город продолжал расти: за годы войны в крае построили 51 крупное промышленное предприятие, из них 14 – в Барнауле. Барнаульский вагоноремонтный завод считался образцовым, за что в 1942 году в числе первых в стране был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Ордена Ленина получили трест «Стройгаз», станкостроительный завод и завод транспортного машиностроения, а заслуги коллектива Алтайского вагоностроительного завода отмечены орденом Отечественной войны I степени.

В Год памяти и славы вспоминают свои трудовые подвиги и другие города. Для того, чтобы претендовать на звание «Город трудовой доблести», жители собирают подписи в поддержку своих населенных пунктов. Так, в Нижнем Новгороде инициатива уже собрала более 700 тысяч подписей, желают получить почетное звание Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Саратов.

Напомним, инициатива о введении нового почетного звания для городов приурочена к празднованию 75-летия Великой Победы и проведению Года памяти и славы. Ранее первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко сообщил, что президентом было принято решение не расширять список городов, носящих звание «Город воинской славы». Введение нового звания связано с большим числом обращений, касающихся городов, не участвовавших непосредственно в боевых действиях, но обеспечивавших Победу подвигом тружеников тыла, пояснил замглавы администрации Кремля.

В Барнауле сбор голосов за получение звания «Город трудовой доблести» планируется провести в день голосования за поправки к Конституции.