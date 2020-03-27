К отчету главы города: события, которые изменили Барнаул в 2019 году

Глава города Вячеслав Франк представляет депутатам Барнаульской городской Думы отчет о результатах деятельности за 2019 год. Помимо показателей социально-экономического развития, он затрагивает важнейшие события, произошедшие в городе за год. Мы составили свой список знаковых событий, которые запомнились барнаульцам.
57,5 тысячи барнаульских школьников обучаются сегодня в первую смену, что составляет 71,4% от всех учащихся.Фото Андрея Чурилова
С 10 января начались занятия в новой современной школе № 135 на ул. Сиреневой, 16.
Третью четверть в новой школе № 135 начали 976 учеников. Современное образовательное учреждение по адресу: ул. Сиреневая, 16, построили за 13 месяцев. Здесь есть все для ведения учебного процесса: два спортивных зала с наливными полами, библиотека, столовая, медицинский блок, бассейн. Есть и свои изюминки – в кабинете физики впервые применили потолочную электрическую разводку, а в кабинете музыки – огромный арсенал инструментов: ложки, чечетки, скрипки, баяны, имеется даже барабанная установка.
Продолжено строительство пяти новых современных детсадов.
Одновременно в Барнауле ведется строительство пяти детских садов, четыре из которых расположены в новостройках Индустриального района. Новые дошкольные учреждения появятся в кварталах 2006а, 2009а, 2011, 2023, в селе Власиха. Дополнительные группы создаются и за счет оборудования помещений, приобретенных администрацией города, по адресу: ул. Папанинцев, 119. В общей сложности барнаульцы получат более 1500 мест для дошколят, из которых 640 предназначены для детей ясельного возраста.
В 2019 году в Барнауле продолжилась тенденция к приросту населения. Учитывая ряд принятых на федеральном уровне мер, ожидается, что численность населения города будет расти и дальше.
Почетный караул у памятного знака на Ленинградской аллее.Фото Андрея Чурилова
22 июня в центре Ленинградской аллеи открыт памятный знак, посвященный ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам, участвовавшим в освобождении Ленинграда.
Памятный знак установлен в честь 75-летия с момента снятия блокады Ленинграда. Появился он на месте камня, воздвигнутого в 2008 году. Эскиз будущего монумента создал барнаульский архитектор Сергей Боженко. А воплощение памятника стало возможно благодаря предпринимателям, которые помогли: кто деньгами, кто материалами, а кто рабочей силой.
Дополнительная полоса для поворота с пр. Ленина на ул. Матросова позволит снизить число нарушений ПДД и разгрузить этот участок.Фото Владислава Бормина
На загруженных участках проспекта Ленина (на пересечениях с ул. Матросова и ул. Аносова) появились дополнительные полосы.
Капитальный ремонт проезжей части с расширением полос движения позволил резко повысить пропускную способность на этих участках. Сейчас к перекрестку на Ленинском проспекте автомобилисты могут подъезжать по четырем рядам движения. По двум из них разрешен поворот налево и по двум автомобили могут без задержек проезжать прямо. На пересечении с ул. Аносова и в районе здания «Альфа-банка» (бывший Дом быта) также отремонтированы переезды через трамвайные пути.
8 октября опробован первый в Барнауле пешеходный фонтан в благоустроенном сквере на ул. Панфиловцев, 22.
Этот объект появился в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 20182022 годы» (это часть нацпроекта «Жилье и городская среда»).
Фото Андрея Чурилова
Благоустроены три общественные территории, выбранные горожанами. По многочисленным просьбам барнаульцев на аллее по ул. Г. Исакова смонтирована первая в городе велосипедная дорожка.
По итогам интернет-голосования в 2019 году обустроили сквер на ул. Панфиловцев, 22, и два участка аллеи по ул. Георгия Исакова протяженностью от ул. Матросова до ул. Малахова. На обоих объектах выполнено общее благоустройство: посажены новые деревья, уложено плиточное покрытие, установлены игровые комплексы.
Фото Юлии Неволиной
10 октября в исторической части города в зоне туркластера «Барнаул – горнозаводской город» открыт первый в городе музей-мастерская шоколада.
В его стенах поселились съедобные герои сказок Пушкина (отсылка к названию улицы, где расположился музей). Интересно, что в музее можно не только любоваться готовыми скульптурами, но и создавать свои во время мастер-классов. Кстати, мастерская располагает шоколадным 3D-принтером, какого не найти во всем Западно-Сибирском регионе. С его помощью можно переносить любые изображения на сладость и печатать на пищевой бумаге.
Эскиз Аллеи Героев в Барнауле.Эскиз предоставлен фондом Владимира Шаманова
26 октября в Барнауле открыли первую в России Аллею Героев, посвященную подвигу бойцов легендарной 6-й роты ВДВ.
В числе мужественных десантников, отдавших свои жизни во время боевой операции 1 марта 2000 года, был наш земляк, бийчанин Сергей Медведев. На Аллее на ул. Малахова установили 84 планшета с портретами погибших десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка и описанием их подвига, а также гранитный камень.
Алексей Кунгурцев и Артём Лекнерис договорились о поставке первой партии вагонов.Фото предоставлено БВРЗ
Барнаульский вагоноремонтный завод разработал новый вагон – хоппер-зерновоз с улучшенными характеристиками.
Это позволило предприятию укрепить конкурентные способности на рынке, в том числе международном.
Новый участок дороги на ул. Солнечная Поляна открыли 29 октября.Фото Андрея Чурилова
29 октября открыт участок дороги по ул. Солнечная Поляна от ул. Жасминной до ул. Энтузиастов. Построено более 800 метров нового дорожного полотна.
Улица стала магистральной и соединила стратегический Павловский тракт с проспектом Космонавтов. Появилась возможность перераспределить транспортные потоки и существенно разгрузить улицы Попова, Энтузиастов, Просторную, Жасминную и Хлеборобную, сделать более эффективными и удобными для барнаульцев маршруты общественного транспорта.
Старый базар станет не только местом для покупок самой различной продукции, но и центром семейного отдыха.Фото Ярослава Махначёва
30 ноября после длительной реконструкции возобновил работу культовый барнаульский рынок «Старый базар».
В 2019 году старейшему рынку Барнаула исполнился 271 год.
Летом энергетики провели масштабную работу по перекладке теплосети для поселка Южного.Фото предоставлено СГК
19 декабря поселок Южный начал получать тепло от ТЭЦ-3. Для этого СГК реконструировала старую сеть, построила новый трубопровод и центральный тепловой пункт.
На реализацию проекта по переключению Южного с заводской котельной на мощности ТЭЦ-3 СГК направила 858 млн рублей. Реконструкция теплосети и строительство современного центрального теплового пункта обеспечили стабильное теплоснабжение поселка и оплату услуг энергетиков по среднегородскому тарифу.
Рекордные 1,7 млрд рублей вложила «Сибирская генерирующая компания» в ремонт и модернизацию тепловых сетей.
Впервые за многие годы удалось приблизиться к ежегодному нормативу перекладки сетей в 3%.
Реконструкция Дворца спорта. Фото Ярослава Махначёва
В 2019 году в краевой столице открыт после реконструкции Дворец спорта («Титов-Арена»), построен скалодром, продолжены работы по подготовке гребного канала к приему международных соревнований.
В «Титов-Арене» была существенно модернизирована вся инженерная система. Здесь проводит домашние матчи ХК «Динамо-Алтай», осенью состоялся международный турнир Student Hockey Challenge. При этом объект сохранил и концертную направленность.