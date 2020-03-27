К отчету главы города: события, которые изменили Барнаул в 2019 году

Глава города Вячеслав Франк представляет депутатам Барнаульской городской Думы отчет о результатах деятельности за 2019 год. Помимо показателей социально-экономического развития, он затрагивает важнейшие события, произошедшие в городе за год. Мы составили свой список знаковых событий, которые запомнились барнаульцам.

С 10 января начались занятия в новой современной школе № 135 на ул. Сиреневой, 16.

Третью четверть в новой школе № 135 начали 976 учеников. Современное образовательное учреждение по адресу: ул. Сиреневая, 16, построили за 13 месяцев. Здесь есть все для ведения учебного процесса: два спортивных зала с наливными полами, библиотека, столовая, медицинский блок, бассейн. Есть и свои изюминки – в кабинете физики впервые применили потолочную электрическую разводку, а в кабинете музыки – огромный арсенал инструментов: ложки, чечетки, скрипки, баяны, имеется даже барабанная установка.

Продолжено строительство пяти новых современных детсадов.

Одновременно в Барнауле ведется строительство пяти детских садов, четыре из которых расположены в новостройках Индустриального района. Новые дошкольные учреждения появятся в кварталах 2006а, 2009а, 2011, 2023, в селе Власиха. Дополнительные группы создаются и за счет оборудования помещений, приобретенных администрацией города, по адресу: ул. Папанинцев, 119. В общей сложности барнаульцы получат более 1500 мест для дошколят, из которых 640 предназначены для детей ясельного возраста.

В 2019 году в Барнауле продолжилась тенденция к приросту населения. Учитывая ряд принятых на федеральном уровне мер, ожидается, что численность населения города будет расти и дальше.

22 июня в центре Ленинградской аллеи открыт памятный знак, посвященный ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам, участвовавшим в освобождении Ленинграда.

Памятный знак установлен в честь 75-летия с момента снятия блокады Ленинграда. Появился он на месте камня, воздвигнутого в 2008 году. Эскиз будущего монумента создал барнаульский архитектор Сергей Боженко. А воплощение памятника стало возможно благодаря предпринимателям, которые помогли: кто деньгами, кто материалами, а кто рабочей силой.

На загруженных участках проспекта Ленина (на пересечениях с ул. Матросова и ул. Аносова) появились дополнительные полосы.

Капитальный ремонт проезжей части с расширением полос движения позволил резко повысить пропускную способность на этих участках. Сейчас к перекрестку на Ленинском проспекте автомобилисты могут подъезжать по четырем рядам движения. По двум из них разрешен поворот налево и по двум автомобили могут без задержек проезжать прямо. На пересечении с ул. Аносова и в районе здания «Альфа-банка» (бывший Дом быта) также отремонтированы переезды через трамвайные пути.

8 октября опробован первый в Барнауле пешеходный фонтан в благоустроенном сквере на ул. Панфиловцев, 22.

Этот объект появился в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 20182022 годы» (это часть нацпроекта «Жилье и городская среда»).

Благоустроены три общественные территории, выбранные горожанами. По многочисленным просьбам барнаульцев на аллее по ул. Г. Исакова смонтирована первая в городе велосипедная дорожка.

По итогам интернет-голосования в 2019 году обустроили сквер на ул. Панфиловцев, 22, и два участка аллеи по ул. Георгия Исакова протяженностью от ул. Матросова до ул. Малахова. На обоих объектах выполнено общее благоустройство: посажены новые деревья, уложено плиточное покрытие, установлены игровые комплексы.

10 октября в исторической части города в зоне туркластера «Барнаул – горнозаводской город» открыт первый в городе музей-мастерская шоколада.

В его стенах поселились съедобные герои сказок Пушкина (отсылка к названию улицы, где расположился музей). Интересно, что в музее можно не только любоваться готовыми скульптурами, но и создавать свои во время мастер-классов. Кстати, мастерская располагает шоколадным 3D-принтером, какого не найти во всем Западно-Сибирском регионе. С его помощью можно переносить любые изображения на сладость и печатать на пищевой бумаге.

26 октября в Барнауле открыли первую в России Аллею Героев, посвященную подвигу бойцов легендарной 6-й роты ВДВ.

В числе мужественных десантников, отдавших свои жизни во время боевой операции 1 марта 2000 года, был наш земляк, бийчанин Сергей Медведев. На Аллее на ул. Малахова установили 84 планшета с портретами погибших десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка и описанием их подвига, а также гранитный камень.

Барнаульский вагоноремонтный завод разработал новый вагон – хоппер-зерновоз с улучшенными характеристиками.

Это позволило предприятию укрепить конкурентные способности на рынке, в том числе международном.

29 октября открыт участок дороги по ул. Солнечная Поляна от ул. Жасминной до ул. Энтузиастов. Построено более 800 метров нового дорожного полотна.

Улица стала магистральной и соединила стратегический Павловский тракт с проспектом Космонавтов. Появилась возможность перераспределить транспортные потоки и существенно разгрузить улицы Попова, Энтузиастов, Просторную, Жасминную и Хлеборобную, сделать более эффективными и удобными для барнаульцев маршруты общественного транспорта.

30 ноября после длительной реконструкции возобновил работу культовый барнаульский рынок «Старый базар».

В 2019 году старейшему рынку Барнаула исполнился 271 год.

19 декабря поселок Южный начал получать тепло от ТЭЦ-3. Для этого СГК реконструировала старую сеть, построила новый трубопровод и центральный тепловой пункт.

На реализацию проекта по переключению Южного с заводской котельной на мощности ТЭЦ-3 СГК направила 858 млн рублей. Реконструкция теплосети и строительство современного центрального теплового пункта обеспечили стабильное теплоснабжение поселка и оплату услуг энергетиков по среднегородскому тарифу.

Рекордные 1,7 млрд рублей вложила «Сибирская генерирующая компания» в ремонт и модернизацию тепловых сетей.

Впервые за многие годы удалось приблизиться к ежегодному нормативу перекладки сетей в 3%.

В 2019 году в краевой столице открыт после реконструкции Дворец спорта («Титов-Арена»), построен скалодром, продолжены работы по подготовке гребного канала к приему международных соревнований.

В «Титов-Арене» была существенно модернизирована вся инженерная система. Здесь проводит домашние матчи ХК «Динамо-Алтай», осенью состоялся международный турнир Student Hockey Challenge. При этом объект сохранил и концертную направленность.