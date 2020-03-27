Глава города Вячеслав Франк об итогах 2019-го, планах на год больших юбилеев и диалоге с жителями

В 2019 году в Барнауле продолжилась реализация национальных проектов, строились дороги, благоустраивались скверы, возводились новые школы и детсады. В 2020 году краевую столицу ждут не менее масштабные работы, а также предстоит отметить две знаковые даты. Обо всем мы поговорили с главой города Вячеславом Франком.

Волнительный момент

— Вячеслав Генрихович, 14 февраля, вступая в должность главы Барнаула, вы сказали, что последние полгода, когда вам было доверено управление городским хозяйством, были непростыми. Что вы имели в виду?

— Во-первых, сам я оказался в новой для меня должности, а это совсем другая степень ответственности. Наложила отпечаток и кадровая ситуация: я занимал должность первого заместителя и руководителя аппарата фронт работ удвоился. Кроме того, недавно занял свой пост молодой заместитель по ЖКХ Андрей Фёдоров, а после ухода в краевое Правительство заместителя по экономическому блоку Вячеслава Химочки и эта должность стала вакантной. А когда я дал согласие участвовать в конкурсе на должность главы города, нагрузка выросла еще больше. Во-вторых, аномально снежная зима внесла свои коррективы в повседневную жизнь города. Вопросы вывоза снега, очистки улиц стали ключевыми, зачастую отвлекая от других задач, которые никто не снимал.

— С августа 2019 года, когда вы стали исполняющим обязанности главы города, какой день или событие были самыми памятными? Может быть, тот самый январский снежный шторм?

— Нет, та буря и ее последствия – это все-таки рабочий момент. Первый памятный день – предложение Губернатора Виктора Томенко исполнять обязанности главы города, второй – принятие присяги. Этот момент был очень волнительным.

Главное – профессионализм

— Глава региона Виктор Томенко ставит перед руководителями муниципалитетов задачу выработать систему реагирования на любые возможные вызовы. Вы заявили, что настало время подумать об изменении структуры органов местного самоуправления. В связи с чем?

— Мы изменились, изменились приоритеты, город живет по-другому. Нам не достает общения с населением, обратной связи. Эту ситуацию необходимо менять.

Городу по федеральным и региональным проектам выделяются большие средства, и их нужно эффективно реализовывать. Краевая столица никогда не получала полтора миллиарда рублей на ремонт дорог и два – на строительство детских садов. Это тоже экзамен. Надо менять не только структуру администрации, но и штатное расписание – этот вопрос сегодня на повестке. Но главный принцип – не навреди. После моего отчета об итогах работы за 2019 год мы совместно с депутатским корпусом обсудим изменения, которые необходимо сделать в уже существующей структуре администрации города, к концу года планируем завершить эту работу.

— При формировании команды на какие качества людей вы опираетесь, помимо, конечно, профессионализма?

— Профессионализм – это главное. Плюс к этому человек должен быть порядочным, совестливым, небезразличным к судьбе и барнаульцев, и самой краевой столицы. Человек, работающий в администрации, должен быть способным конструктивно воспринимать критику, самосовершенствоваться.

— Как выстраиваются взаимоотношения городских и краевых властей?

— Если коротко, то хорошо, конструктивно и деловито. В краевом Правительстве сформирована команда, с которой мы выстроили нормальный конструктивный диалог. Выстроено взаимодействие со всеми заместителями Председателя Правительства. Конечно, есть пожелания: самому мне на данном этапе хотелось бы чаще встречаться с главой региона, и я бы очень хотел, чтобы мои заместители больше общались, советовались с его замами, принимали решения на основе совместно выработанных позиций.

— Как вы относитесь к тому, что кадры уходят наверх? Переход Вячеслава Химочки в краевое Правительство, с одной стороны, рост для него, с другой – потеря для городской администрации.

— Ничего страшного, это нормальное явление. Кадровая ротация всегда была и будет.

Барнаул – зеленый город

— Вы сделали ставку на национальные проекты. Почему именно они?

— Сегодня в обществе высок запрос на позитивные перемены. Где бы человек ни жил, в Барнауле или его пригороде, мы обязаны услышать проблемы, которые его волнуют, и обеспечить достойный уровень жизни. За последние три года в нашем городе сделан существенный шаг вперед по многим направлениям. Это результат совместной работы администрации города с Правительством региона, депутатским корпусом, предпринимателями и общественностью. И сегодня решаются многие вопросы, требовавшие этого долгие годы. Огромную роль здесь играют национальные, федеральные и региональные проекты.

На территории городского округа реализуются мероприятия 10 муниципальных «дорожных карт», соответствующих девяти национальным проектам. Нацпроекты социальной сферы «Демография» и «Образование» являются наиболее актуальными, так как направлены на решение важных задач, связанных с качеством и продолжительностью жизни граждан.

Одним из приоритетов национального проекта «Демография» является создание мест в дошкольных учреждениях. После введения в эксплуатацию в 2020 году шести новых детских садов, в которых предусмотрено 660 мест для детей в возрасте до трех лет, и оптимизационных мероприятий по созданию 405 дополнительных мест для детей ясельного возраста, доступность дошкольного образования для данной категории достигнет 71%.

В последние несколько лет у жителей повысился интерес к физической культуре. Наша задача создать горожанам всех возрастов комфортные условия для занятий массовым спортом. В 2019 году в Барнауле открыли четыре спортивных клуба, летний бассейн в парке «Арлекино», на территории стадиона «Лабиринт» построили современный скалодром.

В рамках национального проекта «Образование» большое внимание уделяем переводу школ на односменный режим работы – это стратегическая задача. На сегодняшний день все учащиеся 10-х классов города обучаются в первую смену. Мы изыскиваем возможность создания для школьников более комфортных условий обучения. В 2019 году завершено строительство школы в квартале 2006а, в 2020 году планируется завершить строительство школы в квартале 2023 и пристройки к школе в селе Власиха.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Барнауле реализуются два муниципальных проекта. За 2017-2019 годы благоустроено 254 дворовых и девять общественных территорий – победителей интернет-голосования жителей города. Большая работа, о которой уже неоднократно говорилось, проделана в рамках проектов «Безопасные и качественные дороги», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика».

— При этом некоторые темы, в свое время широко рекламируемые, например развитие туркластера, уходят из главных новостей. Будет ли у него дальнейшее развитие?

— Будет обязательно. В 2019 году завершен первый этап строительства инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город». Для работ второго этапа направлена заявка на включение города Барнаула в новую федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019-2025 годы».

Кроме того, развитие туркластера продолжается. В исторической части города на основе частных инвестиций туристический кластер и дальше развивается. В минувшем году на его территории открыты ТЦ «Старый базар» и Музей шоколадного мастерства, проведено озеленение кластера, включая Нагорный парк. В настоящий момент готовится реализация проектов по обустройству набережной реки Барнаулки и восстановлению комплекса исторических зданий Барнаульского сереброплавильного завода.

Вячеслав Франк: «Мне близка позиция Владимира Николаевича Баварина, когда он говорил, что является членом «партии барнаульцев». Поэтому сама должность главы города подразумевает, что человек, ее занимающий, должен представлять интересы этой партии, объединяющей всех горожан».

— Зеленые насаждения один из острых вопросов последних лет. Одни говорят, что зеленые уголки уничтожаются, другие – что деревья надо обновлять. Вы как коренной барнаулец как относитесь к этой проблеме? И вообще, есть ли она?

— Деревьев в городе высаживается больше, чем сносится, это первое. Второе – понимаю, что люди хотят видеть город более благоустроенным, зеленым, ведь Барнаул всегда отличался уютом, аккуратностью, компактностью.

Да, увы, мы потеряли территории под строительство школ и детских садов в центре города, под парковки, но с тем, что Барнаул утратил озеленение, я как коренной барнаулец не согласен. Однако подход к озеленению надо менять, пришло время. Поэтому в Барнауле разрабатывается новая концепция озеленения. В рабочую группу по ее реализации вошли представители общественности, научные сотрудники, специалисты в области ландшафтного дизайна. Это не разовое действие, а серьезная программа, согласно которой будем двигаться шаг за шагом.

Цель проекта – изменить подход к озеленению и формированию зеленых зон с учетом пожеланий жителей города, мнения научных сотрудников биологических, агрономических направлений, а также ландшафтных дизайнеров. На основании полученной информации для ряда территорий города будут определены особенности работ по озеленению и ассортименту в зависимости от природных и социальных условий.

Подсказка к действию

— Вы говорите о том, что не хватает диалога с общественностью. Почему это важно?

— В принятии решений по ключевым вопросам развития города должны участвовать его жители. Общение может быть разным, в том числе и виртуальным. Мы уже трижды проводили на городском сайте голосование за благоустройство общественных территорий. Но не все готовы принимать участие в таком компьютерном диалоге. При прямом общении человек инициативен, а онлайн – не всегда, кто-то может считать, что таким образом не будет услышан.

Еще есть одна парадоксальная вещь, ответ на которую для себя я пока так и не нашел: как учесть мнение меньшинства? Мы традиционно всегда опираемся на большинство, но нередко бывает, что оно не так уж и право. Все могут говорить, что нужна еще одна лестница в Нагорный парк, а у нескольких человек где-то в городе нет воды, и они ходят за ней к колонке. Какое решение должен принять мэр? Провести воду людям! Нельзя заниматься одними дорогами и забыть, например, про культуру. В таком случае через некоторое время и дороги станут никому не нужны. Человек станет потребителем дорог и потеряет понятие культуры, а это не только музыка или спектакль, это элементарное воспитание, выброшенный в урну окурок, адекватное отношение к благоустройству. Можно долго говорить на эту тему, но, если подытожить, – диалог с жителями должен быть постоянным.

— А как относитесь к критике?

— Ее надо воспринимать не как неприятность, а как подсказку к действию. Критика тоже часть диалога. Но население, в свою очередь, должно видеть и понимать проблемы муниципалитета. Жители и власть должны быть партнерами.

— Глава региона ведет общение с населением в том числе и через «Инстаграм».

— Вы к такому готовы? Готов. Другой вопрос, успею ли я обрабатывать поступающую оттуда информацию и давать ответ? Для меня создание аккаунта в соцсети ответственный момент, и есть ощущение, что это надо сделать.

Справедливая оценка

— Вячеслав Генрихович, в 2020 году нас ждут два юбилея – 75-летие Победы и 290 лет Барнаулу. Какие ключевые задачи на этот год?

— Выполнить все показатели. Моя программа опирается на исполнение майских указов и задач, поставленных в послании Президента. Это строительство детских садов, школ, ремонт дорог, дворов, общественных пространств и многое другое.

И, конечно, вы правильно отметили, у нас две значимые даты – 75-летие Победы, под знаком которой проходит весь этот год, и юбилейный день города – 290 лет. Барнаул ждет этого события.

— Барнаул накануне Дня Победы претендует на звание «Город трудовой доблести». Почему важно его получить?

— Потому что в этом случае Барнаул получит справедливую оценку своего трудового вклада в Победу. Население нашего города в военные годы увеличилось почти вдвое, сюда было эвакуировано 14 промышленных предприятий. Барнаул был надежнейшим тылом. При этом многим пришлось и пожертвовать – теми же планами на развитие, архитектурным ансамблем, генпланом. Откуда взялись поселки Восточный и Западный? Они ведь не были запланированы, они строились для рабочих предприятий. Считаю, что наши жители, особенно ветераны и труженики тыла, заслужили, чтобы Барнаул носил звание «Город трудовой доблести».

— А каким будет празднование 290-летия краевой столицы?

— Постараемся все сделать более праздничным, красивым, запоминающимся, наполнить юбилей большим количеством красочных и масштабных мероприятий. Мы пригласили на юбилей пилотажную группу «Стрижи». Они выступят чуть позже Дня города, так сложилась полетная карта, но обязательно поздравят Барнаул с юбилеем.