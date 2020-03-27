Что делается в Барнауле для борьбы с распространением коронавируса: актуальные новости

В четверг, 26 марта глава Барнаула Вячеслав Франк провел очередное заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в городе.

В заседании штаба приняли участие заместители главы администрации, председатели комитетов администрации города, главы районов, представители Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, УМВД России по г. Барнаулу, Управления по делам ГОЧС Барнаула, депутаты городской Думы.

— Наша задача – обеспечить выполнение Указов Президента Российской Федерации и Губернатора Алтайского края по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Мы должны принять для этого все необходимые меры. Все службы должны ответственно подойти к решению поставленной задач. Все системы жизнеобеспечения населения должны работать четко, без сбоев, – подчеркнул глава города.

На данный момент, по сведениям начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольги Егоровой, заболевших на территории региона и города нет.

По сообщению председателя комитета по образованию Андрея Муля, с 28 марта все школы и учреждения дополнительного образования уходят на длинные выходные. А с 6 апреля школы города перейдут на электронное и дистанционное обучение.

— Что касается работы детских садов, то в настоящее время изучается потребность по созданию дежурных групп, – сообщил он.

Председатель комитета по культуре Валерий Паршков доложил, что 25 муниципальных учреждений культуры уходят на длинные выходные, проведение массовых мероприятий, а также занятий в кружках и студиях отменены.

Председатель комитет по спорту Петр Кобзаренко сообщил, что с 18 марта в городе отменены или перенесены все спортивные мероприятия, ограничен тренировочный процесс и действует запрет на выезд спортсменов на соревнования. С 28 марта полностью отменяются все тренировки.

Председатель комитета по делам молодежи Владимир Гудков сообщил, что все вузы на территории города перешли на дистанционное обучение. С 27 марта учреждения среднего профессионального образования также перейдут на эту форму работы. Всем студентам, проживающим в общежитиях, рекомендовано на это время отправиться домой.

В тот же день Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил в регионе меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Согласно постановлению, необходимо приостановить проведение на территории региона досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий. Также в документе говорится о приостановлении развлекательных услуг в парках отдыха, ТРЦ, на аттракционах, в кинотеатрах, детских игровых центрах и в других местах массового скопления людей. Жителям региона запрещено посещение всех заведений развлекательного характера.

Кроме того, органы исполнительной власти должны приостановить до 1 мая проведение разного рода проверок в учреждениях.

Также Виктор Томенко посетил корпус инфекционного отделения горбольницы № 5, куда будут направлять на лечение граждан с выявленной коронавирусной инфекцией. Сегодня здесь предусмотрено 40 коек для таких больных, из них три койки для тяжелых случаев, требующих реанимации. «Это наш первый шаг. Если потребуется увеличить число коек, то будем решать это оперативно на заседаниях межведомственного оперативного штаба», – отметил Губернатор.

25 марта Президент РФ Владимир Путин во время своего обращения в связи с коронавирусом объявил следующую неделю нерабочей. Президент отметил, что работать будут структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти и медицина. Остальных граждан Владимир Путин призвал остаться дома. Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни.

В соответствии с указом Президента РФ с 30 марта по 3 апреля установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Вынужденные каникулы не являются основанием для снижения зарплаты. Сотрудникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается. Нерабочий день не относится к выходным или праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.