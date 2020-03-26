В Алтайском крае начал работу волонтерский штаб помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса

Волонтеры Барнаула и Алтайского края помогают пожилым людям в период пандемии коронавируса. В перечень услуг в рамках акции входит покупка лекарств и товаров первой необходимости (на средства заявителя) и психологическая поддержка. Уборкой квартир волонтеры не занимаются, так как в связи с принимаемыми мерами безопасности им нельзя заходить в квартиры к заявителям.

Волонтерский штаб работает на базе Алтайского ресурсного центра добровольчества. Кроме того, центр по оперативной обработке обращений функционирует на базе регионального отделения партии «Единая Россия» при партнерстве Общероссийского народного фронта, а точка сбора барнаульских волонтеров находится на базе медицинского университета.

Волонтеры штаба проходят специальное обучение и находятся под постоянным контролем медиков. В частности, перед каждым выездом они проходят диагностику и регулярно пользуются средствами индивидуальной защиты.

На сегодняшний день по всему Алтайскому краю работает более 100 волонтеров акции #мывместе, и набор в команду продолжается. Для этого нужно заполнить форму на сайте: мывместе2020.рф.

Оставить заявку на оказание волонтерской помощи можно по телефону федеральной горячей линии: 8-800-200-34-11.