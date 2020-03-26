В Алтайском крае начал работу волонтерский штаб помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса

Волонтеры Барнаула и Алтайского края помогают пожилым людям в период пандемии коронавируса. В перечень услуг в рамках акции входит покупка лекарств и товаров первой необходимости (на средства заявителя) и психологическая поддержка. Уборкой квартир волонтеры не занимаются, так как в связи с принимаемыми мерами безопасности им нельзя заходить в квартиры к заявителям.
Волонтеры штаба проходят регулярные обследования.Фото Снежаны Мартынченко
Волонтерский штаб работает на базе Алтайского ресурсного центра добровольчества. Кроме того, центр по оперативной обработке обращений функционирует на базе регионального отделения партии «Единая Россия» при партнерстве Общероссийского народного фронта, а точка сбора барнаульских волонтеров находится на базе медицинского университета.
Волонтеры штаба проходят специальное обучение и находятся под постоянным контролем медиков. В частности, перед каждым выездом они проходят диагностику и регулярно пользуются средствами индивидуальной защиты.
На сегодняшний день по всему Алтайскому краю работает более 100 волонтеров акции #мывместе, и набор в команду продолжается. Для этого нужно заполнить форму на сайте: мывместе2020.рф.
Оставить заявку на оказание волонтерской помощи можно по телефону федеральной горячей линии: 8-800-200-34-11.