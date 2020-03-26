«Случайные встречи»: рэпер, кукла-двойник и самоубийца – что еще нового привнесли в Барнауле в пьесу, написанную почти 100 лет назад

Так много стильной музыки, жарких страстей, душераздирающих диалогов, добрых мыслей и светлых надежд и вместе с тем боли и безысходности давно мы не видели на сцене театра драмы. Новая работа режиссера Марины Глуховской – «Случайные встречи» — на протяжении трех дней собирала полные залы, а билеты на этот спектакль, говорят, были раскуплены задолго до премьерных показов.

Ремарковский герой

Судя по предыдущей постановке Марины Глуховской на сцене театра драмы – спектаклю «Время женщин», можно было заранее предположить, что и «Случайные встречи» станут работой сложносочиненной и густонаселенной. Вероятно, по своей природе режиссер склонна к полотнам масштабным, многослойным, впечатляющим.

В основе «Случайных встреч» – пьеса «Путь вашей жизни» (в других переводах – «Лучшее время вашей жизни») американского писателя и драматурга Уильяма Сарояна. Что интересно, в 1939 году за это произведение автор был удостоен Пулитцеровской премии, однако от нее отказался, заявив, что торговля не имеет права спонсировать искусство, и государство не должно вмешиваться в литературные дела. Собственно, и в самой пьесе писатель высказывал подобные, гуманистические мысли. Несмотря на то, что здесь показана жизнь американцев перед войной, автор дает понять: даже накануне катастрофы мир может оставаться человечным, ведь любые сложности жизни не отменяют любви, доброты, сострадания к людям.

Действие пьесы разворачивается в конце 1930-х годов в Сан-Франциско, в «Баре Ника» — типичной американской забегаловке, куда устремляются полисмены и бандиты, докеры и игроки, арабы и индейцы. В общем, «старая, грязная пивнушка», где все «чувствуют себя как дома». Именно здесь и происходят случайные встречи между людьми – одни ищут работу, другие назначают свидания, третьи – обмениваются политическими новостями, четвертые – философствуют… Самым загадочным из них выглядит чудаковатый философ Джо, который, как описывает его Сароян, «вечно спокойный, вечно тихий, вечно задумчивый, вечно жаждущий, вечно скучающий, вечно превосходящий свое окружение». Он как переживший немало личных трагедий и разочарований, но не утративший сочувствия к людям ремарковский герой – столь же красив, одинок и великодушен. Он словно находится в самом центре этого противоречивого мирка – наблюдает за всеми и легко меняет человеческие судьбы, помогает другим обрести «время его жизни». Не случайно первое появление на сцене в роли Джо Константина Кольцова сопровождалось громким тиканьем часов.

Про нас теперешних

Начнем с того, что в этом спектакле великолепно продуманы костюмы, сценография (над этим поработал постоянный соавтор Марины Глуховской, саратовский художник Юрий Наместников). Благодаря подвижному кругу сцены герои действия оказываются то в баре, а то на улицах Сан-Франциско – причем в тех самых трущобах, где обитают женщины легкого поведения, раздается стрельба, куда чаще всего наведываются представители полиции нравов.

Поначалу обилие персонажей, каждый из которых явно неслучаен и весом, мешают сложиться общей картинке. Не сразу становится ясно, что в спектакле поворотной точкой для Джо становится появление Китти Дюваль (Екатерина Боярова), выдающей себя за королеву бурлеска, на самом же деле – несчастной девочки, семья которой когда-то лишилась всего. Непонятны и отношения, которые связывают Джо и Тома (Дмитрий Плеханов), с готовностью принимающего деньги от своего покровителя, но равнодушного к поискам собственного заработка. Неясны мотивы, которыми руководствуется и Ник (Геннадий Тихонов) – хозяин бара, стремясь накормить всех голодных и помочь им с работой. Однако постепенно реплики, брошенные мимоходом, стихийные встречи и их последствия, действительно, начинают казаться не случайными. Причем это вытекает вовсе не из текста играемой пьесы, а из царящей на сцене атмосферы, благодаря эффекту, заложенному где-то между строк. И тогда срабатывает необъяснимый механизм узнавания, считывания себя, своей жизни, собственных мыслей и тревог в том, что происходит на сцене. Местами даже показалось, что, рассуждая о политике, актеры имеют в виду нынешнюю ситуацию в нашей стране, а вовсе не в далекой Америке 1930-х.

Как считает Марина Глуховская, подобные фокусы изначально были заложены в тексте автором. Однако и сама режиссер не скрывает, что тоже немного пофокусничала с материалом столетней давности. Так, некоторых персонажей она изменила до неузнаваемости, наделив их новыми качествами. К примеру, черный парень Уэсли, который по Сарояну оказывается в баре в поисках любой подсобной работы, на деле оказался не пианистом, а рэпером (кстати, исполнивший эту эксцентричную роль актер Данила Никаноров сам является автором прозвучавшего речитатива). Комик-неудачник Гарри (Максим Волков) предстает перед публикой вместе со своим более удачливым двойником – куклой Гарри. А самого Джо режиссер превратила в самоубийцу, который, перед смертью, явно раскаявшись в прошлых деяниях, оказывается в «Баре Ника», словно в чистилище.

Но что самое главное – в этом спектакле актеры алтайской драмы вдруг здорово запели. Да-да, запели – слаженно, многоголосьем, а капелла. И это было очень красиво – почаще бы так! Удивил и сольный номер Анастасии Дунаевой – актрисы, чьи вокальные способности впредь нельзя скрывать от публики. Хорошо поставлены и хореографические номера — особенно те, в которых участвовал Дмитрий Плеханов.

Что касается Константина Кольцова, то в творческом багаже артиста явно появилась роль, которая запомнится зрителям надолго. За его реакциями хотелось наблюдать, а его случайно оброненные реплики так и подмывало зафиксировать. «Не жизнь идет – идут стрелки на часах, — говорит герой Константина Кольцова. – Каждый из нас, кто бы он ни был, чем бы ни занимался, двадцать три с половиной часа из двадцати четырех проводит в ожидании… И чем больше мы ждем, тем меньшего можем ожидать».

Следующий премьерный показ спектакля «Случайные встречи» намечен на 12 апреля (начало в 17.30). Однако в связи с эпидемиологической ситуацией спектакль могут перенести на более позднее время. Следите за информацией на сайте Алтайского краевого театра драмы (www.altdrama.ru).