Не проходите мимо: как журналисты учатся оказанию первой помощи

В марте в Барнауле стартовал шестой сезон проекта «Журналист меняют профессию». В этом году одно из его направлений – курсы оказания неотложной медицинской помощи.

Проект «Журналист меняют профессию» уже давно вышел за рамки сугубо рабочих специальностей: наряду со специальностью электромонтажника, автомеханика, швеи и других аналогичных направлений можно получить знания и навыки и по некоторым творческим и педагогическим дисциплинам, а с этого года появилась и жизненно важная – медицинская помощь.

Мы живем в мире, где умереть можно не только от коронавируса. Знать, чем помочь человеку, получившему травму в ДТП, пережившему инсульт или инфаркт, необходимо. Как говорит Игорь Березов, врач-специалист центра медицинской профилактики, на базе которого идет перевоплощение журналистов в медиков, дай бог, чтобы все рассказанное и показанное им никогда не пригодилось, но знать это необходимо.

Есть ряд специальностей, представители которых должны владеть навыками оказания первой медицинской помощи – сотрудники МЧС, полицейские и некоторые другие. Однако и гражданские лица могут понести ответственность, если пройдут мимо того, кому нужна помощь – статью 125 Уголовного кодекса РФ (оставление в опасности) никто не отменял. Уберечься от нее мы можем одним простым способом – вызвать скорую помощь.

После этого начинаем действовать сами. Здорово, если под рукой есть аптечка. Еще лучше, если в ней есть то, что действительно необходимо. К сожалению, большинство штатных аптечек, например, автомобильных, наполнены богато, но зачастую бесполезно. Жгут там, например, такой, что им только легкое кровотечение остановить можно. А разнообразный набор бинтов позволит разве что в мумию пострадавшего превратить, но не спасти. Поэтому вот несколько вещей, которые в аптечке должны быть в обязательном порядке.

Жгут эсмарха – выглядит как узкая и длинная резиновая полоска, гораздо эффективнее для остановки кровотечения, чем штатный жгут. Одеяло спасательное – большое двустороннее полотно, одна сторона серебристая, другая золотая. Может как согреть пострадавшего (для этого накрываем его серебристой стороной), так и охладить (соответственно, накрываем золотистой). В Барнауле можно найти в спецмагазине «ПК-1», цена вопроса – 125 рублей. Снежок, он же азотнокислый аммоний. Необходим при ушибах, травмах переломах. В пакетике гранулы и капсула с веществом. Наша задача – разбить капсулу, не повредив пакет, а потом энергично встряхнуть содержимое. Химическая реакция тут же превратит пакет в кусок льда, который и прикладываем к поврежденному участку. Стоимость снежка – в районе 10-20 рублей, продается в любой аптеке. Ножницы, блокнот и карандаш, булавка. Назначение первых объяснять, думаю, не надо, блокнот – записать время наложения жгута (в точности до минуты), булавка – закрепить эту записку на одежде пострадавшего. Медикаменты. Этот вопрос спорный, хотя бы потому, что незнакомому человеку, особенно если он не контактен, медикаменты лучше не давать – не дай бог аллергия. Но можно укомплектовать аптечку корвалолом, парацетамолом, активированным углем, нашатырем – нехитрые препараты, но иногда очень необходимы.

В следующих сериях нашей рубрики расскажем о том, как журналисты реанимировали Максима, осваивали жгут и бинтовали друг друга.

Организаторами конкурса «Журналист меняет профессию» являются: Министерство образования и науки Алтайского края, ООО «Барнаул-Спецодежда», профессиональные организации и учебные заведения, на базе которых проходит обучение, координатор проекта Константин Ганов.