Фестиваль художественного творчества среди педагогов прошел в Барнауле

В Барнауле прошел фестиваль художественного творчества «Созвездие» среди педагогов образовательных учреждений Октябрьского района, приуроченный к празднованию 290-летия Барнаула и 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Все участники фестиваля уникальные люди: они работают в разных образовательных учреждениях, преподают точные науки, ведут занятия по интересам или учат дошколят, но объединяет их одно очень важное качество – творческий подход к делу и безмерная любовь к профессии. Более 50 участников проявили свои таланты в номинациях: художественное творчество (вокал, хореография, театральный жанр) и декоративно-прикладное творчество (бисер, резьба и роспись по дереву, керамика и тестопластика, шитье, вязание и др.).

— Около 80 работ поступило на конкурс, и выбрать лучших было очень сложно, – рассказывает Елизавета Смолякова, руководитель Центра детского творчества Октябрьского района. – Особой нитью среди участников прошла тема 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – ее педагоги представили в разных жанрах.

Конкурсанты в течение месяца готовили художественные номера и выставочные работы. На концерте каждый раскрыл свой творческий потенциал и продемонстрировал талант. Когда на сцену поднялась учительница физики из школы № 70 и запела, в зале стало тихо, а в конце номера публика громко аплодировала. Коллектив лицея № 130 «РАЭПШ» показал танец, где каждое движение четко отточено, продуманы костюмы.

Всех присутствующих приветствовал глава администрации Октябрьского района Вячеслав Новиков:

— Богата талантливыми людьми наша Россия, людьми, которые преданно любят свою Родину и хранят в памяти ее историю. Замечательно, что педагоги и учителя дополнительного образования проявляют себя творчески не только на уроках, но и в различных конкурсах. Я искренне благодарю всех за участие и желаю вам успеха!

На праздничной церемонии отметили победителей и участников в каждой из номинаций конкурса. Лауреатов награждали Вячеслав Новиков, депутат АКЗС Александр Лазарев, депутат Барнаульской городской Думы Светлана Бочкова.

Организаторами фестиваля выступили комитет по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту администрации Октябрьского района и Центр детского творчества.