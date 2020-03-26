Барнаульцы, имеющие статус «Дети войны», получат специальную выплату

Минсоцзащиты Алтайского края проводит работу по подготовке и организации предоставления выплаты детям войны в беззаявительном порядке. Об этом 23 марта на аппаратном совещании в Правительстве Алтайского края рассказал заместитель министра социальной защиты края Александр Репин.

Как сообщает официальный сайт региона, по инициативе Губернатора Алтайского края Виктора Томенко на очередной сессии АКЗС 26 марта будет рассмотрен проект краевого закона «О внесении изменений в закон Алтайского края «О статусе «Дети войны».

Согласно указанному закону статус «Дети войны» присваивается гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года и проживающим на территории Алтайского края.

Проектом закона предлагается ввести дополнительную меру социальной поддержки – денежную выплату в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Ее размер определит указ Губернатора Алтайского края. В 2020 году он составит 2000 рублей.

Денежная выплата предоставляется детям войны независимо от получения ими мер социальной поддержки по другим льготным основаниям (как инвалиды либо как ветераны труда и т. д.).

— Тем, кто ранее получал меры соцподдержки в управлениях социальной защиты населения, специально обращаться за получением денежной выплаты не нужно. Она будет перечислена на счета в банках или через отделения почтовой связи на основании имеющихся сведений в беззаявительном порядке. Если гражданин ранее не обращался за присвоением данного статуса и не является получателем мер социальной поддержки по какой-либо льготной категории, при обращении в органы социальной защиты населения ему будет одновременно присвоен статус «Дети войны» и назначена денежная выплата. Граждане вправе обратиться за присвоением статуса «Дети войны» и назначением денежной выплаты до конца юбилейного года», сообщил Александр Репин.

Отметим, в Алтайском крае проживают более 130 тысяч детей войны.