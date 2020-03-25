Виктор Томенко поручил организовать в Алтайском крае работу единой горячей линии по вопросам профилактики распространения коронавируса

Вопросы снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Алтайского края обсудили 23 марта на аппаратном совещании в Правительстве Алтайского края.

Оперативные меры

Министр транспорта Александр Дементьев рассказал о мерах, направленных на недопущение завоза коронавируса:

— Организована работа с транспортными структурами по вопросу дезинфекции транспортных средств, которые используются для перевозки людей. С 17 марта и до особых указаний приостановлено курсирование прямых международных пассажирских поездов. В автомобильном сообщении отменено 22 автобусных рейса в Республику Казахстан, в том числе следующих транзитом через Алтайский край в Кемерово, Томск и Новосибирск.

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, приняты дополнительные профилактические меры в аэропорту города Барнаула: проводятся тепловизионный контроль прибывающих пассажиров, анкетирование по методике Роспотребнадзора. За гражданами, прибывшими на международных авиарейсах, устанавливают медицинское наблюдение в течение 14 дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации. С 23 марта приостановлено международное авиасообщение из аэропорта краевой столицы. Осуществляется только прилет и доставка туристов с курортов.

В настоящее время для всех прибывших в Алтайский край из-за границы действует режим обязательной самоизоляции, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

— С 18 марта федеральным Роспотребнадзором изменен порядок для тех, кто прибыл из-за границы. Неважно, в какой стране был человек, для него обязателен режим самоизоляции на дому на 14 дней. Оформляются больничные листы не только тем, кто прибыл из-за границы и находится в самоизоляции, но и для тех, кто с ними контактировал. Все это проходит под наблюдением специалистов. Если кто-то прибудет из-за границы с признаками заболевания, скорая помощь сразу же из аэропорта доставит его в медицинское учреждение, – сообщил Дмитрий Попов.

По информации министра здравоохранения, при обнаружении признаков заболевания коронавирусной инфекцией потенциальные носители будут находиться в базовом госпитале, который развернут на базе городской больницы № 5 в Барнауле. Там организованы инфекционный блок, реанимационные палаты для взрослых и детей. На данный момент в госпиталь никто не поступал.

Губернатор поручил в самое ближайшее время организовать работу единой горячей линии, на которую жители Алтайского края смогут обращаться по всем вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, в связи с угрозой распространения COVID-19 с 18 марта в Алтайском крае введен режим повышенной готовности. Губернатор возглавил созданный в Алтайском крае оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в состав которого вошли 27 руководителей органов исполнительной власти и различных ведомств. Региональный штаб работает в тесном контакте с рабочей группой Госсовета России по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает официальный сайт края.

Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением COVID-19 создан и в Барнауле, его возглавляет глава города Вячеслав Франк.

В настоящее время в Алтайском крае не зарегистрировано случаев заболевания COVID-19.

Для безопасности людей

В целях предотвращения распространения инфекции рекомендуется воздержаться от участия в массовых мероприятиях, а также от личного посещения органов власти города и края без особой необходимости.

Обращения граждан и организаций в адрес Губернатора, Председателя Правительства Алтайского края, заместителей Председателя Правительства Алтайского края, Администрации Губернатора Алтайского края направляются по почтовому адресу: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 59. Также вы можете оставить обращения в специально оборудованных ящиках, установленных в холле здания Правительства Алтайского края по вышеуказанному адресу.

Обращения в электронной форме направляются через интернет-приемную на официальном сайте Алтайского края (www.altairegion22.ru). Устные консультации о порядке рассмотрения и направления обращений вы можете получить по телефонам: (3852) 36-31-33, 36-31-36.

Обращения граждан в органы местного самоуправления Барнаула направляются в письменной форме по почтовому адресу: 656043, г. Барнаул, ул. Гоголя, 48. Обращения в электронной форме – через интернет-приемную на официальном сайте города Барнаула. Устные консультации о порядке рассмотрения и направления обращений горожане могут получить по телефонам: (3852) 370-354, 370-355.

Виктор Томенко: «Предусмотрен большой комплекс мер по профилактике этого заболевания: поступает много поручений, решений и рекомендаций. Все их нужно выполнять. Возможно, этих мер будет недостаточно и работу нужно будет усилить. Мы должны быть готовы к этому».