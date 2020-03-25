В озеленении Барнаула будет применяться комплексный подход

Во вторник, 24 марта в администрации города состоялось совещание, на котором перед общественниками и органами исполнительной власти был презентован проект концепции озеленения Барнаула. Его разработкой занимались сотрудники кафедры ботаники Алтайского государственного университета.

В последние годы большие работы по благоустройству в Барнауле (озеленение Нагорного парка, реконструкция аллей на ул. Г. Исакова и Ленинградской и т. д.) проходили в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». По мнению ландшафтных дизайнеров, здесь не хватало единого стиля, который бы объединил все объекты в одну историю. С этой позицией согласился и глава города Вячеслав Франк, отметив, что современная комфортная среда подразумевает новые экологические стандарты.

— Для многих жителей города экология – это прежде всего природа, – сказал Вячеслав Генрихович. – Поэтому считаю необходимым пересмотреть подход к озеленению города. Мы должны сохранять скверы и парки, развивать зеленые зоны, создавать новые. Данная работа должна носить системный характер и строиться исходя из конкретного долгосрочного плана действий.

Основная идея, которую продвигают создатели проекта концепции – сотрудники кафедры ботаники – комплексное озеленение, имитирующее естественную природную экосистему. Упор будет сделан на посадку деревьев, кустарников и многолетних травянистых растений.

— Прежде чем приступить к разработке деталей концепции, необходимо провести изучение пространственной и функциональной структуры существующего озеленения. Тогда будет понятен объем работ и очередность задач, – рассказала Марина Силантьева, заведующая кафедрой ботаники АлтГУ. – По мнению всего профессионального сообщества, принимавшего участие в разработке проекта концепции, необходимо организовывать зеленые зоны в шаговой доступности от жилых массивов, привлекать к благоустройству (в том числе общественных территорий) представителей бизнеса, а территории многоквартирных и частных домов, образовательных учреждений и предприятий оформлять в соответствии с идеями концепции.

Эту модель, активно внедряющуюся сегодня в европейских и американских мегаполисах, Марина Силантьева назвала «Новая зеленая волна».

По европейским стандартам, на одного жителя города должно приходиться 50 кв. м зеленых насаждений.

В ходе обсуждения предложенного проекта свои предложения и пожелания высказали многие представители общественности. В частности, одно из таких – назвать программу озеленения «Город-сад», вернувшись таким образом к идее благоустройства архитектора Носовича. Марина Силантьева ответила, что их концепция дополнена уникальными решениями с точки зрения ландшафтного дизайна и ассортимента растений в соответствии с климатическими условиями нашего региона, поэтому называть ее полностью заимствованной нельзя.

По мнению Петра Фризена, заместителя председателя Общественной палаты Барнаула, создание концепции озеленения является событием исторического масштаба. Появление ключевого направления, вокруг которого начнется благоустройство, позволит привести территорию города к единообразию и улучшить экологическую обстановку.

Подводя итоги совещания, глава города Вячеслав Франк отметил, что тема озеленения очень актуальна и требует детальной проработки.

— Нужно сформировать рабочую группу, которая будет заниматься этим вопросом и сможет интегрировать концепцию озеленения с проектом планировок новых кварталов и уже застроенных территорий. Может быть, придется разбить реализацию концепции на несколько этапов и начать, например, с Центрального района с исторической части города.

Вячеслав Франк: «Вопросы, связанные с благоустройством и озеленением территории города, мы будем решать, максимально вовлекая в эту работу барнаульцев, учитывая их мнение и потребности».