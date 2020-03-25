Культурная пауза: как отреагировали на эпидемиологическую ситуацию учреждения культуры Барнаула

Спустя неделю после отмены массовых спортивных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса приостановили работу с посетителями и барнаульские учреждения культуры. И хотя срок ограничительных мер установлен условно до 9 апреля, фактически он продлится до улучшения эпидемиологической обстановки в нашей стране.

В соответствии с приказом Министерства культуры РФ с 24 марта в Барнауле отменены концерты, спектакли, киносеансы, выставки – те мероприятия, которые проходят главным образом в государственных учреждениях культуры. Так, в кинотеатре «Премьера» отменены премьерные показы фильма «Счастье в конверте», снятого нашими земляками – режиссером Светланой Сухановой и сценаристом Евгением Бедаревым, а также демонстрация оскароносных документальных короткометражек в оригинальной озвучке.

Что касается барнаульских театров, то на сайтах всех учреждений руководство приносит зрителям свои извинения и сообщает об отмене спектаклей, обозначенных в афише с 24 марта по 9 апреля. При этом здесь готовы возместить полную стоимость пропавших билетов. И если в театре драмы успели выпустить яркую премьеру этого сезона – спектакль «Случайные встречи», то в других коллективах работа над новыми спектаклями хоть и ведется, но все же остается открытым вопрос – успеют ли театры выпустить свои премьеры после снятия карантина.

Отменила все свои программы и «Шишковка», в стенах которой сейчас проходит краевой фестиваль книги «Издано на Алтае».

— Сегодня нам приходится расторгать договоры с приезжими коллективами, которые должны были выступать на городских концертных площадках, – прокомментировал ситуацию председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков. – К примеру, нам пришлось отменить на сцене ДК города Барнаула танцевальный спектакль «Золушка», который должен был привезти к нам коллектив из Новосибирска. А сколько концертов не состоится в рамках традиционной «Барнаульской весны»! Так, мы вынуждены перенести празднование 100-летия Детской музыкальной школы № 1 им. А.К. Глазунова, а также немало мероприятий, посвященных предстоящему 75-летию со Дня Победы. Срывается концерт известного скрипача, нашего земляка Степана Мезенцева, который сейчас находится в Барнауле, а также запланированные программы Русского камерного оркестра, Барнаульского духового оркестра, Барнаульского академического хора…

По словам Валерия Паршкова, если детские музыкальные школы и школы искусств находятся сейчас на каникулах, то в творческих и спортивных объединениях, действующих на базе городских ДК, занятия продолжаются в тех, где численность групп составляет не более 30 человек.

Творческие коллективы, безусловно, будут продолжать работать над новыми программами, репетировать. Но то, что этот результат не смогут оценить зрители, ведет к срыву муниципального задания, в соответствии с которым в течение года работают учреждения культуры.

— Всем известно, что весенние месяцы для творческих коллективов – время выпускать новые программы, отчитываться перед публикой о проделанной работе, – продолжает Валерий Геннадьевич. – Поэтому многие учреждения откладывают самые яркие номера на потом, то есть на конец года. Хотелось бы надеяться, что в сложившихся эпидемиологических условиях снижение общей посещаемости никак не отразится на наших коллективах, как и не скажется на результатах работы в рамках национального проекта «Культура».

Что касается негосударственных учреждений культуры, то они пока работают в прежнем режиме. Однако, как пояснили в одном из кинотеатров сети «Киномир», все сотрудники готовы к тому, что в любой момент график работы изменят. На сегодня здесь введены дополнительные меры по санитарной обработке помещений, а об изменениях в расписании сеансов можно узнать на сайтах сети. Принимают посетителей и в музее «Мир времени», который из-за небольших размеров не вмещает в себя большие группы посетителей.

С 24 марта по 9 апреля в регионе отменены выставки, концерты, спектакли, творческие встречи.