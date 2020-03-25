Культурная пауза: как отреагировали на эпидемиологическую ситуацию учреждения культуры Барнаула

Март 25 11:49 2020

Спустя неделю после отмены массовых спортивных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса приостановили работу с посетителями и барнаульские учреждения культуры. И хотя срок ограничительных мер установлен условно до 9 апреля, фактически он продлится до улучшения эпидемиологической обстановки в нашей стране.

Спектакли и концерты отменяются. В негосударственных учреждениях культуры, которые продолжают работать, введены дополнительные меры по санитарной обработке помещений.
Фото Алтайского краевого театра драмы

В соответствии с приказом Министерства культуры РФ с 24 марта в Барнауле отменены концерты, спектакли, киносеансы, выставки – те мероприятия, которые проходят главным образом в государственных учреждениях культуры. Так, в кинотеатре «Премьера» отменены премьерные показы фильма «Счастье в конверте», снятого нашими земляками – режиссером Светланой Сухановой и сценаристом Евгением Бедаревым, а также демонстрация оскароносных документальных короткометражек в оригинальной озвучке.

Что касается барнаульских театров, то на сайтах всех учреждений руководство приносит зрителям свои извинения и сообщает об отмене спектаклей, обозначенных в афише с 24 марта по 9 апреля. При этом здесь готовы возместить полную стоимость пропавших билетов. И если в театре драмы успели выпустить яркую премьеру этого сезона – спектакль «Случайные встречи», то в других коллективах работа над новыми спектаклями хоть и ведется, но все же остается открытым вопрос – успеют ли театры выпустить свои премьеры после снятия карантина.

Отменила все свои программы и «Шишковка», в стенах которой сейчас проходит краевой фестиваль книги «Издано на Алтае».

— Сегодня нам приходится расторгать договоры с приезжими коллективами, которые должны были выступать на городских концертных площадках, – прокомментировал ситуацию председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков. – К примеру, нам пришлось отменить на сцене ДК города Барнаула танцевальный спектакль «Золушка», который должен был привезти к нам коллектив из Новосибирска. А сколько концертов не состоится в рамках традиционной «Барнаульской весны»! Так, мы вынуждены перенести празднование 100-летия Детской музыкальной школы № 1 им. А.К. Глазунова, а также немало мероприятий, посвященных предстоящему 75-летию со Дня Победы. Срывается концерт известного скрипача, нашего земляка Степана Мезенцева, который сейчас находится в Барнауле, а также запланированные программы Русского камерного оркестра, Барнаульского духового оркестра, Барнаульского академического хора…

По словам Валерия Паршкова, если детские музыкальные школы и школы искусств находятся сейчас на каникулах, то в творческих и спортивных объединениях, действующих на базе городских ДК, занятия продолжаются в тех, где численность групп составляет не более 30 человек.

Творческие коллективы, безусловно, будут продолжать работать над новыми программами, репетировать. Но то, что этот результат не смогут оценить зрители, ведет к срыву муниципального задания, в соответствии с которым в течение года работают учреждения культуры.

— Всем известно, что весенние месяцы для творческих коллективов – время выпускать новые программы, отчитываться перед публикой о проделанной работе, – продолжает Валерий Геннадьевич. – Поэтому многие учреждения откладывают самые яркие номера на потом, то есть на конец года. Хотелось бы надеяться, что в сложившихся эпидемиологических условиях снижение общей посещаемости никак не отразится на наших коллективах, как и не скажется на результатах работы в рамках национального проекта «Культура».

Что касается негосударственных учреждений культуры, то они пока работают в прежнем режиме. Однако, как пояснили в одном из кинотеатров сети «Киномир», все сотрудники готовы к тому, что в любой момент график работы изменят. На сегодня здесь введены дополнительные меры по санитарной обработке помещений, а об изменениях в расписании сеансов можно узнать на сайтах сети. Принимают посетителей и в музее «Мир времени», который из-за небольших размеров не вмещает в себя большие группы посетителей.

С 24 марта по 9 апреля в регионе отменены выставки, концерты, спектакли, творческие встречи.
больше новостей

Похожие новости

Секреты правильного питания школьников от барнаульских экспертов

Секреты правильного питания школьников от барнаульских экспертов

На сцене краевой филармонии выступили одаренные музыканты

На сцене краевой филармонии выступили одаренные музыканты

Более 2 млрд рублей направят на льготное лекарственное обеспечение жителей Алтайского края

Более 2 млрд рублей направят на льготное лекарственное обеспечение жителей Алтайского края