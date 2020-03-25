До 1 апреля участникам досрочного периода сдачи ЕГЭ нужно пройти перерегистрацию

Сроки сдачи ЕГЭ участниками досрочного периода были перенесены, теперь они будут сдавать единый государственный экзамен и государственный выпускной экзамен в основной период.

В связи с этим участникам досрочного периода ЕГЭ 2020 года необходимо подать новые заявления о переносе сроков выбранных ранее экзаменов до 31 марта (включительно).

Как объяснили в Роскомнадзоре, подавляющее большинство зарегистрированных на досрочный период участников – это выпускники прошлых лет. Они сдадут ЕГЭ в резервные дни основного периода, выпускники текущего года – в основные дни. При совпадении дат экзаменов по разным предметам либо, если по объективным причинам, подтвержденным документально, тот или иной участник не может сдавать экзамен в указанный срок, государственные экзаменационные комиссии регионов могут его перенести.

Предоставить заявление участникам, зарегистрированным до 1 февраля 2020 года в комитете по образованию города Барнаула, можно в электронной форме в виде скан-копии на адрес электронной почты комитета: ege2020@barnaul-obr.ru.

Образцы заявлений размещены на официальном сайте комитета.

Телефоны для справок: 56-90-30, 56-90-29.