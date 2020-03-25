Барнаульская шахматистка стала чемпионкой Сибири

Чемпионкой Сибирского федерального округа по шахматам среди женщин стала 16-летняя Виктория Лоскутова, мастер ФИДЕ из Барнаула.

Чемпионат СФО по шахматам среди мужчин и женщин проходил в Новосибирске в непростых условиях. Из-за угрозы распространения коронавируса и введенных ограничений концовку турнира пришлось проводить в цейтноте – на финише соревнований шахматисты проводили по два тура в день.

Виктория Лоскутова, имевшая первый рейтинговый номер, уверенно стартовала (три очка из трех), но потом потерпела два неожиданных поражения, и сразу же пошли разговоры, что чемпионское звание она упустила. Однако Вика проявила характер, выиграла четыре партии подряд, набрав семь очков из девяти возможных, и заняла единоличное первое место. Отметим, что в первую десятку попали также еще две наши шахматистки – Кристина Дегтярёва (9 место) и Дарья Дивеева (10 место). Они набрали по 5,5 очков из 9 – очень приличные результаты.

В мужском чемпионате лучший результат среди шахматистов края показал международный мастер Евгений Кардашевский. Барнаулец прошел весь турнир без поражений, набрал семь очков из девяти возможных, однако остался без медалей по дополнительному коэффициенту, а также смог пробиться в высшую лигу чемпионата России. Девятым финишировал мастер ФИДЕ Виталий Бояринцев.

Отдельно стоит отметить результат барнаульского тренера Татьяны Цепенниковой, решившей сыграть в мужском зачете. Она набрала шесть очков из девяти, причем особенно ей удались партии против земляков: сначала она обыграла своего ученика Михаила Петрова, затем бийчанина Ивана Жарникова, а в заключительном туре выиграла у Ростислава Марчука.