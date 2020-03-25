Бахнем в следующем году: спортсмены Алтайского края, рассчитывающие принять участие в токийской Олимпиаде, и их тренеры теперь думают, что делать дальше.

Во вторник стало известно, что последнее крупное спортивное событие 2020 года – Олимпийские игры в Токио, в намеченные даты не состоится. Как и чемпионат Европы по футболу, чемпионат мира по хоккею и другие важнейшие состязания, они перенесены на 2021 год.

Мотивации хватает

Обстановка в связи коронавирусом сейчас такова, что планировать что-то бессмысленно. Поэтому большинство спортсменов сейчас просто тренируются по изначально намеченному плану, если, конечно, есть возможность. Какой смысл вносить коррективы, когда вообще непонятно, каким будет на следующий год? За это время можно травмироваться и выздороветь, потерять форму и снова набрать. Да и вообще, поедут ли на Игры те, кто уже прошел отбор или претенденты будут проходить кастинг заново? Год в спортивной биографии – это очень много.

В токийской Олимпиаде 2020 года в индивидуальных видах спорта должны были принять участие несколько спортсменов Алтайского края – в первую очередь, это легкоатлет Сергей Шубенков и стрелок из Бийска Сергей Каменский. Для Шубенкова Олимпиада вообще становиться каким-то «черным» стартом. В 2016 году он не смог в ней участвовать из-за дисквалификации российских легкоатлетов. Планировал в этом – но тоже не сложилось. А что будет в 2021 году?

— Новость о переносе Игр не удивила, все к этому шло, — говорит Сергей Шубенков. – Трагедии не делаю, волосы на голове не рву. С тренером решили ничего не менять в планах. До конца апреля мы на сборах в Адлере, дальше посмотрим. «Бриллиантовая лига» должна была стартовать в апреле, но отменены не только апрельские и майские этапы, кое-что и с июня уже снимают. Надеюсь, хотя бы чемпионат Европы состоится, рассчитываю там пробежать быстро. Мотивации хватает, целей никто не снимал. Рассчитывали в этом году на Олимпиаде всех бахнуть – ну что ж, бахнем в следующем.

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Сергей Каменский только во вторник вернулся домой из Азербайджана, где проходили сборы. Теперь – двухнедельный карантин. Какую подготовительную работу возможно выполнить в этих условиях, спортсмен выполнит, что дальше – загадка.

-У нас все было спланировано под Олимпиаду 2020 года, — говорит отец и наставник Сергея, заслуженный тренер России Игорь Каменский. – Сборы, потом этап Кубка мира, заключительный этап подготовки. Все шло своим чередом. Сейчас все это придется менять в зависимости от соревнований, обстановки в мире. Пока не готов сказать, что будет после того, как у сына закончится карантин.

Получить опыт

Если для тех, кто находится среди мировых лидеров в своих дисциплинах, перенос Олимпиады – однозначный минус, то для восходящих звезд годовая отсрочка, возможно, даже на пользу. Легкоатлетка Полина Миллер в прошлом году совершила настоящий прорыв на дистанции 400 метров.

— Она молодая, может, ей даже и на пользу, что Олимпиада будет позже, накопит к этому времени больше международного опыта, — говорит ее тренер Надежда Клевцова. – Но все зависит от того, как и в каких условиях будем тренироваться и выступать.

Полина была одной из претенденток на участие в Олимпийских играх в Токио и весть об их переносе ее серьезно расстроила. А тренер Полины Надежда Клевцова сейчас недоумевает, как дальше строить тренировочный процесс.

— Вообще непонятно теперь, какими будут ближайшие годы? У нас уже отменили зимний чемпионат мира, перенеся его на следующий год. А в 2021 году должен был пройти летний чемпионат мира, как его теперь будут организовывать в стыке с Олимпиадой – загадка, — размышляет Надежда Клевцова. – Надеюсь, что к лету ситуация все-таки нормализуется, начнутся коммерческие старты, пройдет чемпионат России. Будем к ним готовиться. В мае планирует поехать на сбор в Адлер.

Сейчас Полина Миллер находится в Барнауле – против ее тренировочной работы за пределами Барнаула в условиях коронавируса выступили родители. До середины этой недели спортсменка совмещала тренировки с учебой, но в среду и медуниверситет, где получает образование легкоатлетка, ушел на удаленную работу со студентами.

На этой неделе еще до новостей о переносе Игр Федерация спортивной гимнастики России опубликовала список тех, кто претендует на участие в Олимпиаде. В него вошел и Денис Юров, воспитанник СШОР по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина. В прошлом году Денис, оправившись от травм, выступил очень ярко, особенно осенью, победив на ряде крупных турниров. Против него выступает только возраст (Юров моложе большинства конкурентов) и не такой богатый опыт выступлений на взрослых международных соревнованиях.

— Приятно, что его включили в этот список, — говорит заслуженный тренер России, директор СШОР по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина Евгений Кожевников. – Но в следующем году попасть на Олимпиаду у Дениса, конечно, шансов побольше.

Возможно, что-то изменится в судьбе и греко-римского борца Виталия Щура. В январе он неудачно выступил на чемпионате России в Новосибирске, став только третьим и, по сути, убрал себя из числа кандидатов в олимпийскую сборную. Но теперь перед Олимпиадой явно будет еще один национальный чемпионат – вдруг получиться реабилитироваться и убедить тренеров, что именно новоалтайский спортсмен готов лучше всех.

Куда грести?

Перенос Олимпийских игр может повлиять еще и на организацию этапа Кубка мира по гребле, который должен был состояться в начале июня 2021 года в Барнауле. Как изменится календарь всемирной федерации каноэ, сейчас сказать не может никто. В 2020 году российские спортсмены за месяц до начала Игр, то есть примерно в середине июня, планировали начать предолимпийский сбор в Барнауле. Нужен ли теперь мировому сообществу этап Кубка мира в июне следующего года даже не у нас, а где бы то ни было, пока вопрос.

В гребле в Токио Алтайский край также рассчитывал на широкое представительство – в частности, там должны были выступить Александр Дьяченко, Ирина Андреева, Кирилл Ляпунов. Но эти спортсмены уже несколько лет показывают стабильно высокие результаты, а к гребле у WADA нет никаких претензий, так что если не будет травм, то олимпийские перспективы наших гребцов должны сохраниться.

Владимир Альт, директор центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края: «Теперь сложно сказать, кто именно представит Алтайский край на Олимпиаде, за год все может поменяться. Круг претендентов все тот же, но можно травмироваться, потерять форму, кто-то, наоборот, может выстрелить, например, наши молодые гребцы Артем Пискун и Владлен Ушаков. Пока непонятно, каким в новых условиях будет отбор в сборные, но обычно все определяет предолимпийский чемпионат России, рейтинг и выполнение норматива».