Всемирный день поэзии в Барнауле отметили стихотворным баттлом

В пятницу в краевой библиотеке им. В. Шишкова прошел поэтический турнир «Весне навстречу», участниками которого стали известные барнаульские литераторы. Лучшие авторы получили возможность опубликовать подборку своих произведений в журнале «Фантастическая среда», а абсолютный победитель – денежный приз.

В столице края Всемирный день поэзии отмечают ежегодно. Традиционно он проходит в формате музыкально-поэтического концерта, а раз в несколько лет – в форме стихотворного баттла. В этот раз в нем участвовали четыре пары: три профессиональных литераторов и одна добровольцев из зала. Бились на выбывание: победители определялись в каждом дуэте и соревновались уже между собой. В итоге чемпиону турнира удар пришлось держать четыре раза.

Баттл был не простой – авторы читали стихи не по своему желанию, а по теме, которую выбирали, как экзаменационный билет, вслепую. Говорили о любви, глазах, небе, солнце, снеге… Вроде ничего экстраординарного, однако сориентироваться в собственном же творчестве оказалось нелегко, ведь от раунда к раунду время неумолимо сокращалось – от трех до одной минуты. Если секунды еще оставались, ведущая Юлия Нифонтова требовательно командовала: «Еще!». Если истекали – звонким металлическим «Дзинь!» обрывала на полуслове.

Всемирный день поэзии отмечается 21 марта.

В то время пока компетентное многочисленное жюри обращало внимание на слог, рифму, артистизм выступающих, зрители, которых на удивление пришло много, оценивали еще и восприятие чтецов. Их глазами они увидели вроде один и тот же, но такой разный мир. «Я смотрю на небо и вижу пакет, висящий на дереве», описывает Михаил Максимов. А его противник Сергей Харитонов: «Сегодня небо все трещит по швам, И капли в такт идут со мною в ногу».

В этой паре победителем стал более опытный поэт Михаил Максимов (его признали и абсолютным чемпионом турнира). В зале же мнения разделились – большинство отдало предпочтение Сергею.

— Это очень правильно, что зрители и жюри не были единогласны, – считает руководитель Алтайской краевой писательской организации Анна Самойлова. – Оба поэта действительно сильные, интересные. Но сегодня на какую-то толику Михаил перетянул. Сергею мы даем спецприз от литературного агентства «Нео-Лит» – публикацию подборки его стихов в журнале «Фантастическая среда».

Для Ирины Цхай такой соревновательный опыт не первый. Она участвовала в схожем турнире несколько лет назад во время фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», где помимо уже написанных стихов финалисты читали созданные прямо на сцене, а экспромты должны были включать три заданных слова. Это, на ее взгляд, самый сложный вид поэтических соревнований.

— В поэтических баттлах, в отличие от печатной публикации, большую роль играет подача стихотворения, – считает Ирина. – В некоторых даже выставляются две оценки: за художественный уровень и за артистизм. По-моему, первичным критерием должно быть качество текста. Ведь даже среднее стихотворение можно прочитать так, что оно покажется сильным, но это же не конкурс выразительного чтения.

Литератор по своему опыту знает: в стихотворных битвах важно помнить, что это не спринтерский забег, правильно рассчитать силы и не выдохнуться к концу.

— Подобные формы продвижения поэзии сейчас весьма популярны. Мне очень понравилась организация нашего мероприятия: в жюри было не два-три человека, а шесть; главным критерием оценки был именно текст; между турами были замечательные музыкальные паузы, и можно было подготовиться к следующему, – подчеркивает Ирина Цхай. – И публика была подготовленная, заинтересованная. Знаю, бывают состязания, ориентированные на эпатаж, где участники, пытаясь произвести впечатление, читают стихи, содержащие даже ненормативную лексику. Рада, что не присутствовала на таких. Я считаю, если для выражения поэтической мысли не можешь обойтись без мата, поэзией лучше не заниматься, а учиться делать что-то руками.

Ирина Цхай: «Такие публичные соревнования – отличная возможность для продвижения поэзии, для воспитания культуры слова и особенно у молодежи».