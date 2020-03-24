От НКО до экологии: что обсуждали на заседании Общественной палаты Алтайского края

На седьмом заседании региональной Общественной палаты участники рассмотрели вопрос «О состоянии гражданского общества в Алтайском крае».

Сектор НКО разрастается

Как отмечали участники заседания, в крае есть положительная динамика развития сектора НКО – начиная с 2016 года он продолжает разрастаться. В данный момент зарегистрировано 2455 некоммерческих организаций.

С 2014 по 2020 год ежегодно проводится мониторинг развития гражданского общества в Алтайском крае, организуются опросы населения, руководителей НКО, оценивается эффективность социальных проектов, получивших господдержку за счет средств грантов Губернатора.

Сегодня НКО предоставляют большой спектр социальных услуг населению. Как отметила член комиссии Общественной палаты по развитию гражданского общества, доктор социологических наук, профессор Светлана Максимова, в Алтайском крае гражданское общество достаточно развито в сравнении с другими сибирскими регионами.

Потенциал активистов

Но насколько люди активны и хотят ли они включиться в деятельность некоммерческого сектора? 18 процентов опрошенных заявили, что являются сотрудниками либо активными участниками мероприятий, либо помогают материально каким-либо организациям. Это немало. Но в то же время 70 процентов никаким образом не взаимодействуют с организациями. Хотя в целом отношение к некоммерческой деятельности у населения положительное, так, 55 процентов опрошенных ее одобряют. И 63 процента говорят, что они сами социально активны. То есть у некоммерческого сектора имеется хороший потенциал, есть люди, которых можно в него привлечь.

Как показывает опрос, для формирования гражданского общества необходимо усилить информирование о деятельности и важности некоммерческих объединений.

20,7% жителей Барнаула так или иначе участвуют в работе общественных организаций, в качестве членов, добровольцев, активных участников мероприятий и т.д. Это несколько выше, чем в среднем по краю. Среди барнаульцев, занимающихся социально значимой деятельностью, большинство отдают предпочтение благотворительности, пропаганде здорового образа жизни, защите окружающей среды, организации молодежного досуга, помощи людям, находящимся в сложной жизненной ситуации.

Финансирование

Один из ключевых вопросов, который встает перед любой некоммерческой организацией, – это ее финансирование. Его источники разнообразны. Так, 39 процентов из числа опрошенных заявили, что финансируются из личных средств, 34 – получают поддержку бизнес-организаций, 33 – гранты. В нашем регионе подается много достойных проектов на гранты Президента РФ. Хорошо выстроена система, связанная и с получением региональных грантов.

По словам Светланы Максимовой, в основном денежные средства используются на проведение мероприятий, материально-ресурсное обеспечение организации, предоставление услуг. Однако этих средств бывает недостаточно. Нужны поддержка со стороны возможных спонсоров, бизнес-структур, требуются помещения для предоставления услуг.

Перспективы

Между тем значимость деятельности некоммерческих организаций трудно переоценить. Сегодня они задействованы в контроле за ходом выборных процессов. В частности, сама общественная палата мобилизует наблюдателей на выборы. Общественная наблюдательная комиссия присматривает за деятельностью органов правопорядка – МВД и ФСИН. Большие перспективы привлечения НКО в развитие системы контроля в области экологии, обращения с твердыми коммунальными отходами, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Поддержка есть и будет

Эффективность работы некоммерческих организаций, получающих гранты Губернатора, находится под пристальным наблюдением и оценивается по 27 критериям. Так, у 49 процентов организаций эффективность находится на среднем уровне, около 25 – работают максимально эффективно. По оценкам экспертов, такие проекты продвигают интересы разных групп населения, есть взаимодействие слоев общества, существует грамотная информационная политика и так далее. Наиболее эффективные организации соответственно будут и в дальнейшем получать поддержку.

В настоящий период осуществляется прием документов от представителей некоммерческих организаций, желающих принять участие в конкурсном отборе в состав Общественной палаты Алтайского края седьмого состава. Документы принимаются до 26 марта.