Определены победители и призеры регионального этапа конкурса «Учитель года Алтая – 2020»

В концертном зале «Сибирь» прошла церемония закрытия юбилейного, 30-го конкурса «Учитель года Алтая – 2020», в рамках которой наградили и победителей номинации «Педагогический дебют».

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, приветствуя участников, отметил:

— Горжусь теми результатами, которые показываете вы и ваши ученики. Желаю вам наполняться гармонией, гордостью за тот труд, что ежедневно вкладываете в результаты учеников. И сегодня поздравляю всех с тридцатилетием замечательного конкурса.

Напомним, этот конкурс давно уже стал традиционным и проводится в 30-й раз. В финал вышли самые достойные 24 учителя из разных уголков Алтайского края. В течение всей прошедшей недели они проводили открытые уроки, рассказывали о своих методиках, посещали творческие встречи, беседовали с детьми и взрослыми, обсуждали проблемы образования. Шесть человек, среди которых трое барнаульских учителей, попали в финал. Все старались от души, и даже эксперты говорят о том, что очень сложно было определить самого лучшего.

И все же имя названо – учительница немецкого языка Гальбштадтской школы Немецкого национального района, Лариса Зименс. Победительница будет представлять Алтайский край на Всероссийском конкурсе «Учитель года России», получит премию в размере 300 тысяч рублей, сертификат на бесплатное обучение в Алтайском филиале РАНХиГС и возможность отдохнуть в санатории «Обь».

Лариса Владимировна 16 лет преподает немецкий язык, признается, что внеурочную деятельность любит ничуть не меньше уроков учебного плана. С детьми она проводит занятия по программам «Первые шаги в историю российских немцев», «Этнокультурная школа», «Мы играем по-немецки». Как результат – все больше ее учеников принимают участие в предметных олимпиадах, конкурсах и исследовательской деятельности.

— Я очень рада и ужасно волнуюсь, – комментирует свою победу Лариса Зименс. – Не надеялась победить, просто ехала показать все, что умею. Буду с гордостью носить это почетное звание. Очень благодарна моей семье: мужу и сыновьям, родителям, классу – ведь мои ребятишки самые лучшие, родной школе и всем, кто меня поддерживал в эти дни.

Победу в номинации «Педагогический дебют» одержала учительница русского языка и литературы Бочкарёвской средней школы Целинного района Ксения Жегалова. Помимо диплома и почетной ленты, она получила денежную премию в размере 150 тысяч рублей, сертификат на компьютер и путевку в санаторий.

На сцену в этот день поднимались ветераны педагогического труда, участники конкурса прошлых лет, почетные гости. Так, Ирина Димова, первый заместитель главного редактора «Учительской газеты», член оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России» напомнила, что жизнь педагогическому марафону в Алтайском крае дала Людмила Зозуля.

— Конкурс оказался нужен, он востребован на протяжении многих десятилетий, – отметила Ирина Димова. – И я испытываю счастье, удовольствие, радость от общения с учителями, которых мы видели в эти дни. Вы замечательные, вы талантливые, в вас есть божья искра. Вы не случайно оказались в этой профессии.

Торжественная церемония закрытия конкурса завершилась «Школьным вальсом», который исполнили участники «Учитель года России – 1992» Артур Заруба и Ольга Семёнова.

Первым лауреатом именной премии министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко стала барнаульская учительница Евгения Гребёнкина.