Глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание по подготовке к прохождению паводка в поселке Ильича

В субботу глава города Вячеслав Франк в ходе выездного совещания в поселке Ильича обсудил с руководителями профильных комитетов и служб подготовку к паводку, состояние насыпи, защищающее жителей от большой воды, а также план дорожно-ремонтных работ в этом микрорайоне на ближайшее лето.

Очистка и контроль

Поселок Ильича в Октябрьском районе – одна из наиболее проблемных территорий в краевой столице в период паводка. От разлившейся Оби ее спасает дамба – так местные жители называют земляную насыпь на ул. Остров Кораблик протяженностью порядка 500 м с водопропускной трубой и регулируемыми затворами. Максимальный уровень, который она способна удержать, – 650 см над нулем водомерного поста. Самая сложная ситуация здесь сложилась в 2014 году, когда вода поднялась до отметки 702 см, насыпь не выдержала, произошел ее размыв, вода пошла в поселок. Тогда пострадало более 1300 домов. Как не допустить повторения ЧП накануне большой воды?

23 марта между территориальным управлением Росимущества, в ведении которого находится насыпь, и «Барнаулводстроем» подписан договор об обслуживании насыпи на сумму 298 тыс. руб. Как рассказал начальник отдела учета и контроля Межрегионального территориального управления Росимущества в Алтайском крае Александр Зверев, подрядчик должен очистить защитное сооружение от снега и льда, ежедневно следить за его состоянием и уровнем воды, в случае необходимости открыть шлюзы.

В Октябрьском районе сформирован запас глины для подсыпки насыпи, определена техника для этих работ.

При крайних обстоятельствах в случае прорыва насыпи будет введено ЧС, объявлена эвакуация населения – на это, по словам начальника управления по делам ГО и ЧС города Барнаула Владимира Драчёва, в соответствии с постановлением Правительства РФ предусмотрено федеральное финансирование.

— Наша задача совместно с собственником, которым в настоящее время является Росимущество, в период прохождения паводка удержать ситуацию и не допустить прорыва насыпи. Для этого нужно провести работы по ее подсыпке и уплотнению. На сегодняшний день метеорологи нам прогнозируют не простую ситуацию – ранний и большой паводок. Поэтому мы просим Росимущество ускорить работу по определению балансодержателя этого сооружения и предусмотреть более значительные средства на его дальнейшее содержание, – заявил глава города.

Надежное покрытие

Кстати, летом в поселке Ильича начнется долгожданный ремонт главной магистрали, соединяющей микрорайон с краевой столицей – улицы Понтонный Мост. Помимо транспорта местных жителей и маршрутных автобусов, по дороге активно курсируют грузовики, перевозящие песок с карьеров вдоль Оби. Как сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Антон Шеломенцев, улица Понтонный Мост в 2020 году вошла в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик уже определен, им стало ООО «Автодорстрой». Ему предстоит отремонтировать 1,6 км дороги (ее общая протяженность – 4 км).

— При проведении проектных работ учтены нагрузка на проезжую часть, верхний слой будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Проектом также предусмотрены тротуар для безопасности пешеходов и лотки для водоотведения, что позволит обеспечить сохранность дорожного полотна, – сообщил Антон Шеломенцев.

Помимо этого, прорабатывается возможность создания площадки для размещения передвижных пунктов весогабаритного контроля, чтобы контролировать вес грузовиков с инертным материалом. Вячеслав Франк дал поручение профильным комитетам рассмотреть вопрос участия в этой работе предприятий, использующих эту дорогу для перевозки инертных материалов.

46 млн рублей будет направлено на ремонт ул. Понтонный Мост в 2020 году.