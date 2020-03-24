Александр Михалдыкин о решении общественных проблем в Барнауле

На прямую линию «ВБ» обращаются люди, которые хотят решить проблемы личные и общественные. В прошлый вторник с барнаульцами общался глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин.

— Александр Владимирович, добрый день! Меня зовут Анатолий Николаевич, проживаю на ул. Попова, 30. В свое время между моим домом и соседним (№ 26) асфальтировали дворовый проезд, закатали ливневую решетку. Теперь каждую весну и осень тут лужи – ни проехать ни пройти. Можете как-то посодействовать решению нашей проблемы?

— Анатолий Николаевич, я записал ваши координаты. Мы возьмем вопрос на контроль, выедем со специалистами управляющей организации и водоканала на место, выясним, действительно ли была там ливневка и почему скапливается вода. Посмотрим, какие меры необходимо предпринять, чтобы устранить проблему.

По вопросам, связанным с паводком, жители Ленинского района могут обращаться по телефонам: 54-73-95; 54-43-81 (штаб по делам ГОЧС района). По любым другим — по телефону 54-44-49 (диспетчерская).

— Здравствуйте. Я Мария Николаевна с ул. Островского, 17. У нас раньше у дома № 15 был небольшой магазин. Здание убрали, по нашей просьбе собрали куски шлакобетона, но неровности все равно остались. Мы все там ходим на автобусную остановку, кто с тележечками, кто с детьми, ругаемся – идти невозможно, все ноги переломаешь. Вот если бы разровнять и дорожку там проложить, какое доброе дело бы сделали.

— Мария Николаевна, оставьте свой номер телефона, как снег сойдет, наши специалисты с вами свяжутся, приедут, и вы покажете проблемный участок. Если он находится на придомовой территории дома № 15, то проложить дорожку получится лишь в случае согласия его жителей. При этом предварительно им нужно будет собирать совет, совместно обсуждать проблему и принимать решение. Если все-таки участок находится за пределами придомовой территории, будем изыскивать возможности и окажем вам помощь.

— Это Архипова Таисия Дмитриевна, труженик тыла. Я звоню вам из госпиталя ветеранов войны. На днях в школе неподалеку от моего дома на ул. Юрина будет проходить вручение юбилейных медалей к 75-летию Победы. Меня пригласили, я сказала, что буду. А теперь в госпитале, не знаю как предупредить, что не смогу прийти, переживаю. Хорошо, в газете увидела, что вы сегодня на прямой линии.

— Таисия Дмитриевна, не переживайте. Мы приедем в госпиталь в самое ближайшее время и вручим медаль. Предварительно позвоним и согласуем удобное время. Выздоравливайте!