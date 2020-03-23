Барнаул активно принимает меры по профилактике коронавируса

Только за 19 марта число официально зарегистрированных случаев коронавируса в России выросло до 199. Новые случаи инфекции зафиксированы в 23 регионах. Барнаула пока на карте распространения пандемии нет.

Ограничение

Новостные ленты пестрят сообщениями о распространении вируса. Новости звучат как сводки с фронта: количество заболевших увеличивается каждый день, число смертельных случаев в Италии пугает. Россия на фоне всего мира выглядит пока стабильно – в Роспотребнадзоре подчеркивают, на 20 марта летальных исходов от коронавирусной инфекции в стране не было. Причиной смерти 79-летней россиянки с COVID-19 стал оторвавшийся тромб. И все же регионы оперативно принимают меры профилактики. Так, с 18 марта в крае введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко.

РЖД продолжает менять расписание. Временно прекращают ходить поезда, которые через наш регион следуют до городов Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Неиспользованные билеты можно вернуть без комиссии.

До 10 апреля включительно ограничивается посещение судов и переносятся некоторые процессы. До этого дня судам можно рассматривать только дела безотлагательного характера – об избрании или изменении меры пресечения, а также о защите интересов несовершеннолетних или недееспособных. В случае необходимости жители края могут подать документы через интернет-приемные. Коррективы пришлось внести и в работу УФСИН. Например, в СИЗО и колониях временно отменяются свидания с родственниками.

Молодоженам настоятельно рекомендуют ограничить число гостей, присутствующих на церемонии бракосочетания. Кроме того, принято решение увеличить паузы между регистрациями, чтобы люди лишний раз не пересекались во Дворце или районных отделах ЗАГС друг с другом.

Власти рассматривают возможность переноса весеннего призыва в российскую армию в этом году. На осень уже перенесена всероссийская акция «Тотальный диктант», День космонавтики широко отпразднуем тоже осенью. В храмах вводят дополнительные меры безопасности. Иконы обрабатывают перекисью водорода, а чаши для запивки после причастия заменили на одноразовые стаканчики.

В общественных местах города стали появляться устройства для обработки рук. Такие есть на Старом базаре и в других ТЦ Барнаула. Антисептик могут использовать все посетители. Раствор убивает 99,9% бактерий и не требует смывания. Меры дезинфекции усилили во многих местах массового скопления людей. К плановой уборке добавили обработку хлорсодержащими препаратами. Особое внимание уделяют местам, которых люди касаются руками, – перилам эскалаторов, ручкам дверей, санузлам, столам и подносам на фудкорте, лавочкам.

Касается каждого

Вслед за педуниверситетом на дистанционное обучение с 23 марта переходит и технический университет. В институте культуры и среднеспециальных образовательных учреждениях занятия идут в штатном режиме. В АГМУ лекции тоже не отменили, наоборот, медики включаются в работу по профилактике вируса в городе. Так, студенты станут волонтерами штаба по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям, который организуют активисты ОНФ. Напомним, Народный фронт уже запустил горячую линию по оказанию помощи из-за распространения коронавируса. Телефон горячей линии 8-800-200-3411 – она работает в круглосуточном режиме. По этому номеру, пожилые (старше 60 лет) и маломобильные граждане могут оставить заявку волонтерам на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

С 20 марта в школах Барнаула начинаются весенние каникулы, которые завершатся 1 апреля.

— Со 2 по 12 апреля во всех общеобразовательных организациях края будет организовано дистанционное обучение, – добавляет Лариса Терновая, заместитель министра образования и науки Алтайского края. – Министерством просвещения разработаны рекомендации по переходу. Вместе с тем региональным ведомством готовится письмо в муниципалитеты, каким образом этот переход должен быть осуществлен. Это все произойдет в течение недели, когда дети находятся на каникулах.

И все же ситуация меняется ежедневно, в Министерстве просвещения и Рособрнадзоре создана рабочая группа, которая будет оперативно давать рекомендации в регионы по организации школьного учебного процесса. Детские сады края продолжат работать в штатном режиме, а учреждения дополнительного образования планируется перевести на дистанционную форму обучения.

Если вы вернулись из-за границы, сообщите об этом на горячую линию: 8-800555-4943. Оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно будет дистанционно. Достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан. Новый порядок начал действовать с 20 марта. Соответствующее постановление принято Правительством РФ, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями, говорится на сайте Минтруда РФ. Вопреки стандартной практике, когда гражданин получает оплату после закрытия больничного, первая выплата поступит после семи календарных (пяти рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая – после закрытия листка нетрудоспособности.

При появлении первых респираторных симптомов необходимо в срочном порядке вызвать врача.

Сотрудники Алтайской таможни обнаружили 4350 медицинских масок общим весом около 12 килограммов, которые незаконно пытались вывезти в Монголию. Соответствующие сопроводительные документы на товар отсутствовали. Маски были возвращены на территорию России.