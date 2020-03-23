40 государственных и краевых наград вручили жителям Алтайского края

Ветераны, врачи, педагоги, музейные работники, инженеры, общественники, строители, мастера и родители, которые подают пример своим трудом, получили награды из рук Губернатора, Председателя Правительства Алтайского края Виктора Томенко. В текущем году это первое награждение такого уровня.

— Традиционно в особой обстановке мы проводим церемонию награждения государственными наградами и наградами Алтайского края наших земляков, – обратился к участникам торжественной церемонии глава региона. – Сегодня среди награжденных есть труженики тыла, жители блокадного Ленинграда. Они получат юбилейные медали к 75-летию со дня Великой Победы. Поздравляю всех с вручением государственных и краевых наград. И продолжайте быть тем образцом, на который мы, жители края, будем равняться.

Ветераны стали первыми, кто получил свои награды. Медаль вручили барнаульцу Василию Масленникову. Отца его забрали на фронт, когда парню было девять лет. Тогда он и начал работать наравне со взрослыми – на копнах, на току, в поле. Отец вернулся, но вскоре умер от ран, и юному Василию вновь пришлось брать ответственность за семью на себя. Сегодня у Василия Васильевича двое детей, трое внуков, шестеро правнуков и отличное здоровье. В свои 88 лет он продолжает участвовать в спартакиадах ветеранов.

Трудовой путь барнаульца Александра Брюханова начался в 1993 году в только что созданном Диагностическом центре Алтайского края. Работал простым врачом-рентгенологом, а теперь занимает должность заместителя главврача по медчасти Диагностического центра Алтайского края.

— На мой выбор профессии, о котором абсолютно не жалею, повлияли родители – я из медицинской династии, – делится Александр Валерьевич. – Со специализацией определился в момент окончания университета – мне нравилось очень много разных дисциплин. Как раз только открылся Диагностический центр, и руководство прицельно набирало молодых специалистов, которые еще не успели нигде поработать. Стремились с нуля обучить нас работе на современном оборудовании. И мне повезло, что я оказался среди них.

В среду Александру Брюханову присвоили звание «Заслуженный врач Российской Федерации». По словам медика, это не означает, что нужно останавливаться на достигнутом и переставать развиваться.

Барнаульская семья Грезиных, которая была награждена медалью ордена «Родительская слава», образец взаимопонимания, доверия и гармонии. Владимир и Елена воспитывают четверых мальчишек. Самый старший, Илья, в свои 16 лет – хорошее подспорье для отца. Парень был правой рукой при строительстве дома, где сейчас ведутся отделочные работы. Остальные тоже в стороне не остаются – делают, что по годам и по силам.

Особое внимание родители уделяют укреплению физического и нравственного здоровья детей. Вместе часто посещают каток и бассейн, отправляются на лыжах в лес, совершают регулярные велопрогулки.

— Главное, что я в них стараюсь воспитать, – мужественность, умение держать слово и отвечать за свои поступки, – рассказывает глава семьи. И с улыбкой добавляет: – Вроде бы получается.

— Конечно, у меня, как у мужа, нет такого подспорья по женской части, но я не расстраиваюсь, что одни мальчишки в семье – вон сколько защитников, – с гордостью говорит Елена. – Все они разные, к каждому нужно было найти свой подход. Это оказалось несложно – чутье помогло. Ведь самое важное – любить, а остальное приложится.

На торжественной церемонии впервые были вручены знаки «Заслуженный работник органов государственного и муниципального управления Алтайского края». Награду учредили в июле 2019 года. Ее удостоены заместитель начальника управления Алтайского края по труду и занятости населения Елена Чувашова и глава Табунского района Виктор Швыдкой.