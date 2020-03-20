Запретные слова: как не стать экстремистом в Сети

В свое время уголовные дела по постам в соцсетях вызвали немалый общественный резонанс. Нескольким их фигурантам с Алтая грозили реальные сроки в колонии по антиэкстремистской статье 282 УК РФ. Однако потом была объявлена частичная декриминализация, в результате которой ряд дел прекратили, а в целом уголовную ответственность за первое нарушение заменили на административную. Как сегодня применяются в Барнауле антиэкстремистские статьи? Чего не стоит писать в соцсетях? Об этом рассказали сотрудники центра «Э» ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Декриминализация и наказание

Как пояснили нам в центре «Э», статья 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) по-прежнему применяется, но после декриминализации тяжесть наказания снизилась.

— По сути, сейчас она трактуется так же, как аналогичная статья 20.3.1 КоАП РФ, говорит наш собеседник, сотрудник центра «Э» Алексей. Закон предусматривает наказание для гражданина в виде штрафа от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток. Но если тот после решения суда в течение года совершает аналогичное деяние, тогда его действия будут квалифицироваться уже по ст. 282 УК РФ. И тут предусмотрена более серьезная ответственность, вплоть до реального лишения свободы.

— Насколько часто применяется эта статья в нашем регионе?

— В 2019 году на территории Алтайского края статья применялась три раза. Все привлеченные к административной ответственности были жителями Барнаула. И во всех трех случаях мотивом послужила ненависть к представителям некоторых национальностей и рас.

Например, в первом случае в тематической группе в «ВКонтакте» шло обсуждение злободневной социальной темы, и в ходе полемики один простой водитель такси в возрасте слегка за 30 лет начал активно продвигать идею, что представители одной из национальностей, проживающие в том числе и в России, заслуживают, чтобы к ним применяли насилие.

В другом случае у одного молодого человека еще со времен службы в армии не сложились отношения с сослуживцами из южных регионов, принадлежащими к другому этносу. С тех пор парень так и не смог успокоиться и продолжал выливать в соцсетях негатив на всех его представителей.

Всех троих нарушителей привлекли к административной ответственности, назначив штраф в 10 тыс. рублей.

— Где проходит грань между законными высказываниями и незаконными?

— Она очень тонка. Есть умеренная критика, а есть экстремистские высказывания. Конкретные выводы делает только эксперт-лингвист. Но обычно вывод об экстремистской направленности делается, если в высказываниях содержатся призывы к насилию, угрозы. Один из основных признаков незаконности – это публичность высказываний. Все это регламентировано Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Нацистская символика

— В законе прописан запрет на публичную демонстрацию некоторых символов. О какой символике идет речь?

— Значительную долю привлеченных к ответственности составляют граждане, размещавшие в Интернете нацистскую символику, – свастику, символы подразделений СС, а также запрещенных в России организаций экстремистского, террористического толка. Разумеется, это касается не только соцсетей, а любых публично демонстрируемых материалов, будь то картинка со свастикой на футболке или на татуировке.

— В прошедшем году были яркие, показательные случаи?

— В Барнауле нет. Последний показательный случай произошел в бийском лагере «Чайка». 25 декабря 2019 года один из преподавателей, репетируя новогоднее выступление, положил на пол детей. Вначале они изобразили своими телами безобидную снежинку. А потом он попросил лечь иначе, и в результате получилась свастика. Композицию преподаватель сфотографировал на телефон и выложил в «Инстаграме» с таким посылом: «Посмотрите, как хорошо у нас в лагере!».

Из-за этого разгорелся скандал. Делом занялась полиция. Эксперты пришли к выводу, что изображение является нацистской символикой. В отношении преподавателя составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 (публичная демонстрация нацистской символики). Странная шутка обошлась мужчине в 1 тыс. рублей штрафа.

Список юстиции

— Под запретом находятся символы, книги, стихи, песни. Это огромный список из тысяч произведений. Насколько это вообще реально для человека, который выкладывает на своей странице много контента, отследить, законна понравившаяся ему песня или нет?

— Еженедельно новые материалы, включенные по решению судов в список экстремистских, публикуются в «Российской газете». Полный перечень запрещенных организаций и экстремистских материалов находится на сайте Министерства юстиции. Там есть поисковик. Допустим, вам показалось, что песня какой-то группы похожа на экстремистскую, поскольку там допускаются какие-то уничижительные высказывания о лицах определенной национальности. Прежде чем размещать ее у себя на странице, зайдите на сайт Министерства юстиции и через поисковик попробуйте найти эту песню. Если она есть в списке, то размещать ее нельзя. Точно так же можно найти в перечне экстремистскую организацию. Как выглядят запрещенные символы, на сайте Министерства юстиции не показано. Но в Интернете можно найти, как выглядит символика любой запрещенной организации.

— Но если список постоянно изменяется, то ты можешь автоматически стать экстремистом, даже не догадываясь об этом.

— Возможно, человек разместил у себя на странице песню в 2015 году, а в 2018 ее признали экстремистским материалом. За то, что она лежала у вас до 2018 года, к вам никаких претензий не будет. Но с момента включения этой песни в список вы будете являться распространителем экстремистского материала. Если не удалите ее. В прошедшем 2019 году тоже привлекали за это к административной ответственности. Надо отметить, что такого рода контента становится меньше. Люди стали проверять, нет ли у них запрещенных песен, картинок, видео, и удалять их.

Фагим Ахметгалиев, председатель Духовного управления мусульман Алтайского края, член Общественного совета при ГУ МВД России по Алтайскому краю: «Людям, особенно молодежи, зачастую не хватает знаний о традициях, культуре и вероисповедании других народностей. Этим невежеством могут воспользоваться злоумышленники, чтобы вовлечь представителей молодого поколения в противоправную деятельность. Поэтому важно не только заниматься профилактикой межнациональных и межрегиональных конфликтов и противоречий, но и духовно-нравственным воспитанием».