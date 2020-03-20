В Барнауле прошел сибирский чемпионат по смешанным единоборствам, кульминацией которого стали бои профессионалов

Спорткомплекс «Победа», пожалуй, еще не видел такой болельщицкой аудитории, какая собралась на финальные поединки чемпионата Сибири по MMA, он прошел в минувшие выходные в Барнауле. Около двух тысяч человек поддерживали барнаульских спортсменов, и те не подвели.
Шараф Давлатмуродов одержал шестнадцатую победу в октагоне.Фото Ярослава Махначёва
Всевозможные боевые искусства всегда пользовались спросом, а смешанные единоборства сейчас и вовсе находятся на пике популярности. В Барнауле еще в начале 2000-х годов во Дворце спорта проходили профессиональные бои по панкратиону, тоже в клетке-восьмиугольнике. Тогда все это даже называлось боями без правил, хотя правил в них на самом деле достаточно, как и в современных MMA.
Профессиональных боев в Барнауле не устраивали давненько. Пусть в этот раз они и были дополнением к главному событию – чемпионату и первенству MMA, интерес все равно вызвали немалый. Тем более и вход бесплатный – когда такое было?
— В прошлом году сибирский чемпионат проходил в Кемерове, там мы и объявили, что хотим провести турнир в 2020 году в Барнауле, – рассказал президент Союза ММА Алтайского края Денис Канаков. – Это решение все поддержали, но, скрывать не буду, нам пришлось непросто. Кто-то доволен, как все прошло, кто-то нет, но, считаю, все равно это крутое событие, хотя бы по количеству болельщиков.
Какой крупный турнир без хедлайнера? Им стал один из самых известных российских бойцов MMA – Сергей Харитонов. Буквально пару недель назад он провел победный поединок против Родригеса, сейчас у спортсмена пауза, и он согласился приехать на Алтай.
— Организаторы связывались со мной давно, я был не против, но надо было согласовать графики. Когда стало ясно, что они совпадают, дал положительный ответ, сказал, что можно размещать мое имя на афишах, – с улыбкой рассказывает Харитонов.
Глядя на него в этот вечер, я понял самое главное качество бойца MMA – это не физическая подготовка, не характер, не умение бить и бороться, а мужество при общении с болельщиками. В сумме Харитонов около часа фотографировался со всеми желающими, причем с каждым еще и рукопожатием обменивался, а некоторым и автографы оставлял – и ничего, рука бойца писать не устала. Интервью с Харитоновым вы найдете в ближайших номерах, а пока вернемся к турниру.
В соревнованиях приняло участие около 200 бойцов в двух категориях – юноши 16-17 лет и взрослые. Те болельщики, кто пришел только на заключительные поединки старшей группы, несколько удивились – в финале ни одного местного бойца.
— У нас MMA развивается не так давно, поэтому среди взрослых в любительском направлении мы еще не так конкурентоспособны, – говорит Денис Канаков. – Двое наших представителей травмировались и снялись с полуфинальных боев, кто-то вылетел раньше.
А вот по юношам, по оценке Канакова, хозяева октагона выступили неплохо. Например, Роман Агаев из клуба «Лидер» занял второе место, удостоившись похвалы от Канакова.
— Этот парень еще на краевом первенстве хорошо себя показал, но, если честно, думал, что на сибирском уровне ему опыта не хватит. Но он стал вторым, показав при этом красивые поединки, – рассказал Денис.
В итоге у взрослых, где наши бойцы пока еще не на первых ролях, тон задавали три региона – Новосибирская и Омская области, а также Кузбасс. Никакие другие сибирские регионы вклиниться в борьбу за золотые медали, увы, не смогли.
То, что MMА – спорт очень жесткий, показал в первом поединке новосибирец Максим Коновалов. Он уже в восьмиугольник выходил с приличным бланшем под левым глазом – как он сам рассказал, заработал в полуфинале, ногой прилетело.
— Я поплыл, но перетерпел, довел бой до победы, – вспоминает он.
Синяк не мешал ему бороться, но парню не повезло, уступил досрочно, не особо, впрочем, расстроившись – по регламенту оба финалиста получают путевки на чемпионат России. А вот атмосферой в зале он очень проникся – говорит, аж мурашки по коже бежали, когда в октагон заходил.
Публика на самом деле показала себя во всей красе. Среди большой массы преимущественно бородатых мужчин выделялась одна девушка в свадебном платье. Неужели прямо из загса сюда? Или рассчитывает тут жениха найти и заранее подготовилась? Но новосибирская невеста Ирина Маценко на бойцов как на спутников жизни не смотрит. Просто однажды на турнир она пришла в таком виде, новосибирцы выступили удачно, с тех пор она, как талисман, в белоснежном платье ездит на все соревнования с их участием.
— Я сама занимаюсь MMA. Не выступаю, тренируюсь для себя. Это любовь всей жизни, раз попробовала и все, – удивила признанием Ирина.
В ближайшее время Шараф Давлатмуродов должен подписать новый контракт с одной из зарубежных лиг MMA.
Перед началом боя главный в октагоне – судья. Он инструктирует спортсменов, проверяет экипировку.
— Отсматриваю ее соответствие расцветке угла, проверяю наличие капы, слежу, чтобы лишней смазки на теле не было, чтобы перчатки были не сбитые, иначе удары будут слишком жесткие, а это запрещено. Вообще, мне некогда следить за тем, насколько красив был прием, главное для меня – здоровье спортсменов, – говорит новосибирский рефери Александр Перемышлев.
Уже по ходу боя спортсмену из-за клетки подсказывают секунданты – не более двух с каждой стороны.
— Зад, зад подними! Ты ногу влево убери и поднимайся! Так, хорошо! – слышатся команды. Спортсмены борются буквально в метре от подсказывающего, но кажется, что вряд ли его слышат в пылу борьбы. Но это заблуждение.
— В клетке ты секунданта слышишь, ты настраиваешься на его подсказки, поэтому они уже автоматически до тебя доходят, – говорит Мухаммад Салохидинов из Новосибирской области, ставший победителем в весе 56,7 кг.
А уже после боя каждый празднует победу, как может. Кто с флагом наверх октагона залезет, а еще один победитель, новосибирец Иван Болтрукевич, перед объявлением результата вдруг начал отжиматься.
— Хотел показать, что не устал, могу еще пару раундов продержаться, – объяснил он.
Вишенкой на торте сибирского MMA стали четыре боя профессионалов. Тут уже никакой защиты, только кулаки, ноги и сила воли. В трех схватках участвовали барнаульцы, и первым из них в октагон вышел Николай Кудринский из клуба Top Team. Как начал ногами махать в первом раунде, будто это не смешанные единоборства, а тхэквондо. И точно, после боя, который он выиграл, Николай подтвердил – до MMA как раз занимался корейскими единоборствами.
— Соперник тоже пытался работать ногами, но его удары я видел, уходил от них. Он промахивался, тратил и физические силы, и моральные, – рассказал о бое Николай.
Во втором бою победил тренер и спортсмен барнаульского клуба «Один на один» Сарвар Хамидов, а в четвертом публика с нетерпением ждала ведущего бойца-профессионала MMA на Алтае Шарафа Давлатмуродова по прозвищу Шерхан.
Охотиться Шерхану предстояло на бразильца Амилкара Алвеса, опытного бойца, в послужном списке которого есть даже выступление в самой престижной лиге смешанных единоборств UFC. Шараф готовился к бою сначала в Таиланде, потом на сборах у известного российского бойца Александра Шлеменко, а финальный этап прошел в Барнауле.
Первый раунд спортсмены работали в основном в стойке, второй провели в партере, а в третьем рефери досрочно прервал поединок после того, как Шараф обрушил град ударов на соперника. Вот так Давлатмуродов одержал 16-ю победу в своей карьере.
— Соперник удивил стойкостью. Думал, будет попроще, от ударов он подмякнет раньше. Когда понял, что взятым темпом в стойке его не удивить, перевел борьбу в партер, где мой уровень выше его. Мне нужна была победа, а что она получилась не такой зрелищной – уж извините.
Бразилец же после объявления результата сообщил, что это был последний бой в его карьере и в знак уважения передал Шарафу свои перчатки.
В первенстве СФО по MMA победу в общекомандном зачете одержала Кемеровская область, на втором месте омичи, на третьем – новосибирцы. В чемпионате СФО лидерство осталось за Омской областью, команда Новосибирской области на второй позиции, бойцы Кузбасса – на третьей.