Участница трех сотен спортивных марафонов встала на лыжи в Барнауле

Пятидесятикилометровый лыжный марафон «Черёмное – Барнаул» в этом году был примечателен тем, что одной из его участниц стала Людмила Колобанова из подмосковного Реутова – легендарная 75-летняя спортсменка, за плечами которой 189 беговых и 168 лыжных марафонов.

В Барнаул Людмилу Колобанову позвал генеральный директор компании «Мария-Ра» Александр Ракшин, который познакомился со спортсменкой на одном из стартов в Австрии этой зимой. Бизнесмен пригласил ее в Барнаул на наш марафон, перед этим организовав встречу Людмилы Иосифовны с ветеранами спорта краевой столицы.

— Мы на нее надеемся, как на Папу Римского. Думаю, она подарит веру в себя тем, кто еще не решился встать на лыжи и изменить жизнь, – говорит Ракшин.

Невыездная

— Некоторые вещи о себе я с удивлением узнаю из Интернета. Не все, что пишут, правда, – рассказывает Людмила Колобанова. – В прошлом году, 19 июня, мне исполнилось 75 лет. Родилась я в бывшей Великолукской области, которую потом разделили на Псковскую и Тверскую. В нашем городе Западная Двина у дороги Москва — Рига было две школы: первая и моя СШ – «соединенные штаты», ее так называли, потому что в ней учились люди из Пскова, деревень и других мест. Ребята из первой школы нас обзывали, а мы их за это били. Но все в городе занимались спортом – к окончанию учебы у меня был первый разряд по велосипеду и конькобежному спорту, второй по легкой атлетике. Занималась шашками, шахматами, радиоспортом, машину водила, немецкий изучала. У нас была преподавательница из пленных немцев, оставшихся тут. Она учила языку так, как говорят в Германии. И когда я первый раз поехала за границу, то меня там понимали. Я окончила Бауманку, работала у Челомея (Владимир Челомей – советский конструктор ракетно-космической техники. – Прим. авт.) на секретном производстве, была невыездной – не ближе 50 км границе. Так что ни о каких зарубежных соревнованиях во времена СССР мечтать не могла.

«Я еще ничего!»

— В спорт я вернулась после травмы. Первую, еще в детстве, получила в день полета Гагарина. От радости прыгали на крыше, был дождь, я с нее слетела – полтора месяца без движения лежала. А потом, уже взрослой, на лыжном первенстве так через соперницу перепрыгнула, что через неделю у меня нога отнялась. Полгода врачи за нее боролись. Хирург сказал: чтобы встать на ноги, надо двигаться. И зимой я встала на лыжи. А летом что? Вот и решила бегать. Месяц потренировалась и пробежала свой первый московский марафон в 1988 году. Помню, после него смотрю как мужчину-участника после финиша по лестнице под руки ведут. Тогда и поняла, что я еще вполне ничего.

К юбилею Победы

— Когда начала бегать в марафонах Worldloppet (международная серия лыжных марафонов, включающая 20 гонок по всему старту. – Прим. авт.), купила себе специальный паспорт, куда вносились отметки о каждом. И появился стимул – пробежать все, и я это сделала.

Нынешней зимой я стала 17-кратным мастером Worldloppet (звание мастера присваивается при прохождении десяти разных марафонов на двух разных континентах. – Прим. авт.). Случилось это в Канаде, причем бежала с надломленной лыжей, видимо, еще в нашем аэропорту повредили. Приклеила и как-то добежала. Это достижение посвящаю 75-летию Победы. В Великую Отечественную войну у меня погибли родители.

Вот через две недели после Канады я и приехала в Барнаул. У вас шикарная лыжня в лесу. У нас вот негде тренироваться. От дома до нормальной трассы три часа езды, потом еще заплатить за час катания, потом еще три часа домой. А сейчас еще и снега нет. У вас все под боком и бесплатно.

На одном языке с Меркель

— Я не бегала только в Антарктиде и Южной Америке. Европу всю оббегала. В Южную Америку была возможность слетать, но подсчитала – 160 тысяч рублей. На эти деньги можно несколько марафонов в Европе закрыть. Надеюсь, еще сложится там побывать. Когда начала всем этим заниматься, то перед поездкой в новую страну всегда шла на Новый Арбат и покупала книгу о ней. Читала, что посмотреть, как общаться. Сейчас с Интернетом это гораздо проще. Интересных встреч за это время было много. Стояла на одной лыжне с королем Швеции – он через одного человека от меня был. Там просто традиция – мужчины, собирающиеся жениться, должны пробежать марафон. В Германии встретилась с Ангелой Меркель. Случайно. Шла после берлинского марафона, остановилась машина, и оттуда вышла Меркель. Увидела у меня пакет с эмблемой соревнований, спросила, откуда я. Когда узнала, что из России, перешла на русский, пожелала удачи. Все просто, никакой охраны. На одном из берлинских марафонов был случай: перед финишем увидела, что мужчину зашатало, уже падал. Крепко взяла его за руку. Видимо, энергия передалась, и вот так рука об руку мы и добежали. А мне тяжелее всего было в Италии на 45 км на лыжах. Погода ужасная, лыжи не едут. Думала, сойду после 18 км. Но потом постояла, решила: как же так, все бегут, а я уйду? Покатила дальше, а там уже и спуск начался – так и дошла.

Пельмени и сахар

— Я ем все. Больше всего люблю макароны жареные, чтобы прямо плавали в масле. Люблю блинчики, оладушки, кашу, рыбу – и ловить, и готовить. Пельмени обожаю жареные, с луком и сметаной. Кто-то говорит, что соль нельзя – так она для костей нужна. И сахар нужен. Я кофе пью – 3-4 куска сахара на чашку. Он мне необходим. Раз бежала, чувствую, стала отключаться, до пункта питания дотянула, чайник воды выпила. Пока пью, смотрю, сзади два мужика бегут – как близнецы, прямо в ногу, да еще с номерами одинаковыми. Сначала не врубилась, потом поняла, что это у меня двоится. Попила – вроде прошло. Потом уже дома несколько кусков черного хлеба с сахаром съела – вообще восстановилась. Так что организм сам решает, что надо. Главное, не переедать.

После марафона могу пива выпить – это нужно. На всех марафонах оно есть, алкогольное и безалкогольное, или легкие вина.

Тренировка с газетами

— Я не только спортом занимаюсь. В Реутове я общественный жилищный инспектор, член Общественной палаты города, помощник местного депутата. Я за справедливость. Защищаю жильцов, но и управляющие компании в судах тоже несколько раз отстаивала. В городе, конечно, все меня знают, здороваются. А когда только приехала туда в 1973 году, говорили: «Вот все бегает, дура старая», хотя не старая еще была. Пенсия маленькая, конечно. Но мне помогают: кто скидкой на инвентарь, кто спортивным костюмом. Что-то и сама шью. Вот куртка на мне – три года назад сама сделала. Все умею. Могу прийти к замглавы города, сказать, что уже даже на хлеб денег нет – без проблем, поможет сразу. Когда юбилей был, сразу предупредила всех: дарите деньгами. Конечно, приходится подрабатывать, газеты разношу, но это тоже тренировка. Медали и кубки я раздаю. Какие-то в музей на родину, какие-то детям на соревнованиях. Дома тоже есть, уже в несколько слоев. Ставить же куда-то надо, пыль стирать. А комнатка маленькая, 15,8 квадратов – где все разместить? Но я у себя сделала турник в ванной, есть эспандеры, гантели, занимаюсь регулярно, тем более что за позвоночником следить надо. Вообще, когда мне говорят «Спасибо!» и «Гордимся!», это дороже любых медалей.

1476 человек вышли на старт марафона «Черёмное – Барнаул» в 2020 году.