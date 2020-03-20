Нина Бутакова всегда была педагогом – и в школе, и за ее пределами

Свой путь учителя Нина Бутакова начала с простой средней школы, а завершила в школе рабочей молодежи. Открывала мир химии и биологии для продавцов, мастеров, заводчан и фабричников. Она ушла из жизни чуть больше месяца назад.

Для наглядности

Нина Бутакова с малых лет интересовалась природой – еще будучи младшей школьницей она начала вышивать птичек, цветы, пейзажи. Ниточка к ниточке, крестик к крестику, аккуратными стежками «вырисовывала» мотив, который возникал в голове. Интерес к миру животных и растений креп, рос. Стала учиться, а потом и сама начала учить биологии и химии, применяя свои художественные навыки.

— Сохранился ее школьный альбом со стихами поэтов, в основном Пушкина, с ее иллюстрациями – она очень хорошо рисовала, – рассказывает сын педагога Евгений Бутаков. – Она его вела в 1942 году, делала записи по ночам во время дежурства в школе в Первоуральске. И это ей пригодилось в профессии. Она занималась со взрослыми людьми, которые приходили на занятия после работы и плохо воспринимали материал. И чтобы заинтересовать их, акцентировать внимание, помочь понять и усвоить материал, мама собственными силами разрабатывала наглядные пособия. Ими она пользовалась и в ШРМ, и в школах фабрично-заводского ученичества. В частности, при Барнаульском аппаратурно-механическом заводе.

Этим она занималась в свободное время и привлекала сына, тогда еще школьника. Так, ему принадлежало создание пластилиновой модели молекулы, которую словами и не опишешь.

На урок по русскому фарфору Нина Соломоновна приносила всевозможные сосуды из различных материалов – стеклянные графины, фарфоровые чашки, хрустальные статуэтки. Что-то вытаскивала из собственных шкафов, что-то заимствовала у коллег и рассказывала об отличительных признаках веществ, способах обработки изделий.

— До нее наглядный подход использовали, но гораздо реже, – вспоминает Евгений Иванович. – Работы всегда было много, поэтому учеников она не взрастила. Да и желающих заниматься этими науками особо не было. Зато свой обобщенный опыт она публиковала в журнале «Педагогика», выступала на конференциях, участвовала в совещаниях. Когда ушла на пенсию, весь свой материал оставила коллегам, много лет заслуженного отдыха отдала консультированию и репетиторству.

С любовью к ученикам

Нина Соломоновна понимала, что у взрослых учеников не будет возможности лишний раз заглянуть в учебник, самостоятельно разобраться в теме. Натягивать оценки и закрывать глаза на недопонимание предмета она не хотела, поэтому выкладывалась на все 200%, старалась максимально упростить подачу материала.

Она постоянно повышала квалификацию, совершенствовала себя в профессиональном плане и во время работы, и после ухода на пенсию. Читала и научную, и художественную литературу по своим темам, уважала авторов, которые этим занимались. Так, приехав в Санкт-Петербург, она первым делом шла не любоваться красотами, а возлагать цветы к могилам Миклухо-Маклая и Тургенева.

Своей любовью к биологии она заразила и сына. Если старший, Михаил, больше тяготел к технике, то младший Евгений был стопроцентным биологом, а стал сегодня кандидатом наук по этому профилю. С него и спрос был строже.

С большой буквы

Коллеги по ШРМ в один голос твердят, что Нина Бутакова была интеллигентнейшей женщиной, которая стопроцентно нашла себя в профессии. Всегда отличалась тактичностью и деликатностью.

— Она была исключительно порядочная, внимательная, – делится коллега и хорошая подруга Нины Соломоновны, учитель математики Валентина Тринкунас. – Как педагог замечательная – если мы могли прикрикнуть где-то, то она никогда, всегда спокойная и уважительная ко всем. И человек была прекрасный – на нее всегда можно было положиться, рассчитывать на поддержку и помощь, притом не только словом, но и делом.

Нина Бутакова занималась и общественной деятельностью. В то время как ее муж – ветеран Великой Отечественной войны, орденоносец – был в числе инициаторов установки памятника военным шоферам у Автобазы № 1, она придумала, как его оформить и какую надпись на нем разместить.