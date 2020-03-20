Как повлияла на жизнь Барнаула угроза распространения коронавируса

На территории Алтайского края, по данным на 17 марта, случаев заболевания и даже подозрений на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 не зарегистрировано.

Весь мир стоит на ушах из-за массового распространения коронавируса: счет зараженных идет на десятки тысяч. В России летальных исходов официально не зафиксировано, да и уровень заболеваемости – один из самых низких в Европе. И все же иллюзий на данный счет никто строить не собирается, тем более когда тревожные сводки поступают из соседних стран и регионов. Так, на карантине по коронавирусу в Кузбассе находятся восемь человек. Инфекция выявлена у двоих жителей, которые вернулись из Италии. Казахстан с 16 марта закрыл границы, ограничив въезд и выезд граждан любыми видами транспорта.

По информации регионального Роспотребнадзора, в аэропорту Барнаула проводят тепловизионный контроль прибывающих пассажиров всех зарубежных авиарейсов (в том числе из Таиланда и Вьетнама). На вокзалах в полном объеме закуплены дезинфицирующие средства, также размещены информационные плакаты о том, как следует вести себя в случае обнаружения инфекции.

В пресс-службе РЖД сообщили, что на железнодорожном вокзале Барнаула находятся медики. Там же есть специальная комната, где человека с подозрением на коронавирус могут ненадолго изолировать – до приезда специалистов Роспотребнадзора.

Ура! Каникулы!

Вузам страны рекомендовано перейти на дистанционное обучение студентов. Первым на Алтае такое решение принял педуниверситет. Иногородних студентов попросили разъехаться по домам, а в общежитиях началась массовая дезинфекция. Но будущим педагогам не придется дома сидеть без дела, учебный процесс переходит на дистанционный уровень.

— Речь не идет о закрытии университета, у нас продолжается тренировочный процесс, идет работа по подготовке к фестивалю «Студенческая весна», – рассказывает Ирина Лазаренко, ректор АлтГПУ. – А вот основной учебный процесс будет вестись удаленно, то есть общение преподавателя и студента будет происходить на нашей образовательной платформе. В других крупных университетах учеба идет в штатном режиме. Масок студенты и преподаватели не носят, а их и не найти в местных аптеках.

А как же экзамены?

Чуть раньше положенного срока, а именно с 20 марта по 1 апреля, на каникулы уходят и школьники Алтайского края. Правда, сколько придется отдыхать детворе, выбирает каждая школа самостоятельно. А вот что будет делать ваше чадо во время каникул? Стоит позаботиться заранее. На момент написания публикации массовые мероприятия для подростков не отменялись.

В городском комитете по образованию подчеркивают: руководство каждой школы решает самостоятельно, когда завершаются каникулы. К тому же родитель вправе оставить ребенка дома и после, написав заявление на имя директора и уведомив об этом классного руководителя.

Пока одни радуются длительным каникулам, другие перестраивают планы. Так, досрочный этап сдачи ЕГЭ, который должен был начаться в середине апреля, будет перенесен на основной период.

Пополнить запасы?

– Рис бери, а то скоро по 100 рублей будет, – случайно услышала я от женщины средних лет в продуктовом магазине. Интересуюсь, откуда такая информация?

— Ну как же? Границу сейчас закроют — и все?

— На этой неделе стали замечать, что продукты, которые долго хранятся, стали расходиться гораздо быстрее, – отмечает кассир Ольга. – Вместе с крупами люди покупают средства личной гигиены.

Любая эпидемия несет с собой много слухов, но специалисты рекомендуют не поддаваться панике. В Правительстве региона успокаивают: опасаться нехватки продовольствия не стоит, предприятия готовы удовлетворить любой спрос покупателей, а при необходимости увеличить поставки продовольствия в регионы Сибири и Дальнего Востока, но таких сообщений от соседей пока не поступало.

— Пищевые производства функционируют в штатном режиме, – говорит Александр Большаков, начальник управления по пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края. – Край точно будет обеспечен продуктами питания, потому что сегодня имеется возможность увеличить объем выпуска на 4050% практически на каждом предприятии в основных отраслях и проблем с запасами сырья не наблюдается.

Карантина в крае еще нет, но ряд мероприятий уже отменены. Больше всего пострадали любители культуры. «Би-2», Ирина Аллегрова, Тима Белорусских, Митя Фомин и Анна Семенович, Елена Ваенга, Nazareth – все эти концерты и шоу в назначенный срок не состоятся. Кто-то определил новую дату, другие ждут развития ситуации. Отменены несколько концертов в краевой филармонии.

Ограничения коснулись и спортивной сферы.

Следим за собой

О каких мерах профилактики надо помнить прежде всего и когда следует обратиться к врачу? Роспотребназор предупреждает, что симптомы заражения коронавирусом могут быть разные. Чаще это высокая температура, сухой кашель, одышка, ощущение сдавленности в груди, реже – насморк, боль в мышцах, головная боль, диарея, тошнота и рвота.

Болезнь легко спутать с простудой, гриппом и даже отравлением. Поэтому при любом проявлении симптомов не стоит медлить с обращением к врачу. Причем, если вы недавно вернулись из неблагополучной по коронавирусу страны либо общались с кем-то приехавшим оттуда, то доктора лучше вызвать на дом.

Кстати, вся информация о том, что человек въехал в Россию из неблагополучной по болезни страны сразу передается из транспортных компаний в Роспотребнадзор, в том числе и в региональные управления. Сразу по прибытии в страну человеку вручают уведомление о том, что он должен находиться в режиме самоизоляции. Даже если нет никаких симптомов, путешественник обязан, во-первых, сообщить о своем приезде на горячую линию, во-вторых, провести дома две недели (это инкубационный период заболевания). Никакой работы или учебы и выходов в общественные места. А работодатель должен проследить за этим. Каким образом – непонятно. Но если позже этот человек окажется виновником вспышки заболевания, он понесет наказание – от штрафа в несколько десятков тысяч рублей до лишения свободы на пять лет.

Диагноз «коронавирус» ставят на основе симптомов и результатов специального анализа. В Барнауле его делают в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае». Анализ делают бесплатно, но направление на обследование может выдать только врач.

Ирина Переладова, главный эпидемиолог региона: «Рекомендую строго соблюдать гигиену рук. Крайне целесообразно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства. Необходимо регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Также надо обрабатывать спиртовыми салфетками клавиатуру, компьютерные мышки, руль машины, пульт от телевизора, ключи от дома».