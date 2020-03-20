Бережливое производство: новая учебная площадка повысит производительность труда

Региональную «Фабрику процессов», на базе которой для предприятий Алтайского края будет организовано обучение технологиям бережливого производства, открыли в Барнауле в центре «Мой бизнес».

Знаете ли вы, сколько теряет производство из-за лишних движений, неправильной высоты стола или беспорядка на рабочем месте? Казалось бы, несущественные факторы. А они серьезно влияют на показатели эффективности предприятия. Устранить потери, сократить себестоимость продукта, увеличить выработку призван нацпроект повышения производительности труда, который реализуется в Алтайском крае в числе 20 пилотных регионов с 2019 года. На сегодняшний день участие в нем принимают 28 предприятий несырьевого сектора с выручкой от 400 млн рублей. Всего планируется перестроить работу 145 предприятий. Они обеспечивают примерно пятую часть валового промышленного производства в регионе. Задача – к 2024 году повысить в стране производительность труда на 30%.

— Желание работать над повышением эффективности есть у всех, но иногда не хватает знаний, как это делать. В данном случае государство с различными институтами предлагает предприятиям применить опробованные подходы. И этому можно научиться, – отметил Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко.

Игровой цех

Наличие «Фабрики процессов» – обязательная часть реализации нацпроекта. Это учебная платформа, представляющая собой идеальную модель производства, на примере которого в режиме реального времени можно отработать бережливые технологии, понять, как они влияют на операционную и финансовую эффективность.

Занятия будут проводиться в интерактивной форме, для этого в помещении «Фабрики» установлено простейшее оборудование, имитируются условия работы в цехе сборки пульта управления давления газа. Это реальная деталь, которую производят на Энгельсском приборостроительном объединении «Сигнал», тоже являющимся участником нацпроекта. Одну из операций сборки лично опробовал Виктор Томенко.

— Деталь собирают девять операторов, десятый осуществляет контроль качества, – рассказывает Александр Вагенлейтер, руководитель регионального центра компетенций. – Участникам предстоит «прожить» три рабочих смены, к концу третьей должны максимально улучшиться показатели первой. Как правило, в два раза сокращается время протекания процесса, нагрузка на операторов повышается до 85%, снижается время транспортировки.

Обучение на новой площадке уже прошли сотрудники ООО «Хлеб-4» и Барнаульского завода механических прессов. Остались довольны результатом. Казалось бы, как процесс сборки пульта давления газа соотносится с производственными процессами хлебопекарного предприятия.

— В любом бизнесе есть основные процессы и вспомогательные: склад сырья, логистика, склад готовой продукции и т. п., – поясняет Александр Вагенлейтер. – Эти вспомогательные процессы на всех предприятиях примерно одинаковы. Именно их охватывают инструменты бережливого производства. В случаях, когда мы не можем поменять технологию, нужно изменить вспомогательные процессы, где много ручного труда, взаимодействия организаций. Предприятия могут ускорять процессы по доставке сырья, начиная от подвоза до разгрузки и складирования.

Центр притяжения

На «Фабрике процессов» планируется обучить 65 предприятий региона, участвующих в нацпроекте. Причем совершенно бесплатно. Рассматривается возможность, что в свободное время обучающая площадка будет доступна для бизнесменов, чьи предприятия не подошли под критерии нацпроекта, но желающих повысить показатели производительности труда. Не случайно для «Фабрики процессов» выбрали именно центр «Мой бизнес», являющийся пунктом притяжения предпринимателей разного калибра. В регионах по-разному подошли к выбору места расположения учебной платформы. В Тамбове, к примеру, «Фабрика процессов» открылась на базе технического вуза, в Саратове – на базе фонда развития промышленности, в Самаре – на базе Средне-Волжского механического завода.

Обучением на «Фабрике процессов» будут заниматься сертифицированные тренеры регионального центра компетенций. Кроме того, непосредственно на каждом предприятии-участнике нацпроекта трудится группа экспертов Федерального центра компетенций. Выбирают один из пилотных потоков, на котором отрабатывают инструменты бережливого производства. Плановая работа с предприятием ведется в течение полугода, на протяжении последующих двух лет бережливые технологии уже внедряются на остальных участках работы самостоятельно.

— Эффективность реализации нацпроекта напрямую зависит от заинтересованности руководителя, – уверена заместитель генерального директора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Ирина Жук. – По намеченному плану в Алтайском крае к 2020 году 21 предприятие должно было стать участником нацпроекта, а их уже 28. Это значит, что предприятия мотивированы улучшаться.