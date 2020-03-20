Барнаульская горэлектросеть и БСК переходят на дистанционное обслуживание абонентов

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции Барнаульская горэлектросеть переводит своих клиентов на заочные формы обслуживания.

С 20 марта приостановлен очный прием во всех сервисных центрах по адресам: ул.Ползунова, 50 и ул.Энтузиастов, 34а. В этот период потребители БГЭС могут воспользоваться дистанционными способами взаимодействия с компанией, сообщили в компании.

Чтобы абоненты могли своевременно получить справки об отсутствии задолженности для оформления льгот и субсидий, Барнаульская горэлектросеть самостоятельно выгрузит информацию по лицевым счетам и передаст ее в комитеты социальной защиты населения администраций районов города Барнаула по месту жительства клиентов.

При возникновении вопросов потребители могут отправить сообщение по электронной почте: bges@bges.ru или через личный кабинет на сайте компании bges.ru; позвонить по телефону: 50-12-50. Клиенты компании с помощью онлайн-сервисов могут получить исчерпывающую информацию по любому вопросу оперативно, в комфортных условиях и без рисков для своего здоровья.

Передать показания и оплатить счета за электроэнергию можно через личный кабинет БГЭС, личные кабинеты системы «Город» и ГИС ЖКХ. Полный перечень дистанционных способов оплаты счетов за электроэнергию и передачи показаний электросчетчиков можно посмотреть на сайте Барнаульской горэлектросети.

Юридическим лицам предоставлены возможности личного кабинета БГЭС, системы электронного документооборота «Диадок», и «СБИС», электронной почты: meter@bges.ru и обращения по телефону Сервисного центра: 50-12-40.

Также клиентские офисы очного обслуживания временно закрывает «Барнаульская сетевая компания».

Направить заявку на технологическое присоединение можно через личный кабинет на сайте bsk22.ru, на электронную почту aai@bges.ru. Получить разъяснения по всем вопросам можно по телефону: 61-06-92.