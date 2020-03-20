60-летие Алтайского музыкального театра отметят концертом из номеров первых спектаклей

Алтайский музыкальный театр готовит концерт, посвященный своему 60-летию.

В связи с 60-м, юбилейным, театральным сезоном зрителям представят концерт «Встречайте музыку» (12+) 27 марта в 18.30 и 28 марта в 17.00.

«Это грандиозная музыкальная феерия, которая подарит зрителям и самим артистам экскурс в 60-летнюю историю театра. Зрителей ждут яркие номера из самых первых спектаклей, созданных на сцене музыкального. Наша цель – показать все разнообразие жанров, с которыми мы работали и работаем», рассказали в театре.

В программе заняты артисты основного состава, хор, балет, оркестр. В зале и на сцене будут ветераны театра. Изюминкой концерта станут сюиты.

Главный режиссер Константин Яковлев поделился, что такую компиляцию из музыкальных номеров создали специально для этого события.