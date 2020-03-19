Зачем нужны изменения в Конституцию и какие именно поправки предлагается вынести на всенародное голосование

Страна готовится к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Поправки вступят в силу, если за них проголосуют граждане.

На данный момент, согласно опросу «Левада-Центра», лишь 14% россиян хорошо знакомы с содержанием предлагаемых поправок.

В связи с этим для граждан был подготовлен подробный разбор 20 самых обсуждаемых инициатив и объяснено, зачем же они нужны. Вся информация доступна по ссылке: http://constitution2020.tilda.ws.

Напомним, всего на рассмотрение профильного комитета Госдумы поступило более 300 предложений, еще 600 — в рабочую группу по поправкам к основному закону России. В итоговый вариант документа попадет лишь небольшая часть из предложенных изменений.