Вожатых барнаульских лагерей обучили авторским развивающим играм с детьми

Для вожатых барнаульских лагерей провели семинар, где обучили авторским развивающим играм с детьми. С этой целью столицу края посетил известный тренер по игровому мастерству Николай Шуть из Харькова.

Как рассказали в центре отдыха и оздоровления «Каникулы», семичасовая программа семинара построена исключительно на играх. На тренинге побывали вожатые лагерей Барнаула и помощники вожатых из числа старшеклассников — всего более 200 человек. Их научили играть с детьми в игры на знакомство, сплочение, выявление лидерских качеств, а также технике создания своих игр по уникальной методике тренера.