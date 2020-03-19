Сон про не сон: нужно ли бороться с бессонницей и храпом

Больше всего от бессонницы страдают жители городов. Эксперт по снам – сомнолог Диагностического центра Алтайского края Наталия Федюнина рассказывает, как храпят богатыри, с помощью чего можно сохранить молодость и красоту кожи и как научиться засыпать и высыпаться.

Тушите свет

Спать или не спать – вот в чем вопрос. Каждый решает его для себя сам.

— В последнее время наша жизнь ускоряется. Многие замечали, что только ты проснулся в понедельник – уже вечер пятницы. Люди стараются быстрее жить, успевать справиться со всеми поставленными им задачами. И сон отходит на второй план. Были молодые люди, которые обращались с просьбой помочь им не спать или хотя бы уменьшить количество сна. Такие шутки со сном опасны, – отмечает сомнолог со стажем Наталия Федюнина.

Искусственно сокращают сон студенты, которые готовясь к сессии, бодрствуют по двое-трое суток. Злоупотребляют этим и барнаульцы, которым необходимо успеть выполнить какую-то срочную работу. Они ошибочно полагают – отосплюсь на выходных. Но как нельзя наесться впрок, так и невозможно про запас выспаться.

Сон — один из столпов нашего здоровья, так же как физическая активность и правильное питание.

— Когда человек спит, он добр и весел. Если он не высыпается, то его состояние сильно страдает, – рассказывает сомнолог. – Наш сон проходит несколько фаз, каждая из которых важна для организма. Быстрый сон, во время которого мы видим сны, обрабатывает информацию о прожитых событиях. Именно в этот период все в нашей голове раскладывается по полочкам. А при глубоком сне происходит сонастройка органов и систем организма.

В стадии глубокого сна вырабатываются необходимые нам гормоны.

— Если мы не спим, то снижается выработка соматотропного гормона, отвечающего за сжигание жиров у взрослых и рост у детей. По этой же причине организм начинает меньше вырабатывать половых гормонов, которые являются гормонами молодости. Их выработка происходит именно в глубокой стадии ночного сна при полной темноте, – констатирует эксперт.

Именно поэтому в спальной комнате должны быть плотные шторы или жалюзи, чтобы сквозь них не проступал свет ночных фонарей и окон соседнего дома. И никаких ночников, светящихся часов и мерцающих электроприборов. Спим в полной темноте.

Подъем!

Без вреда для здоровья можно не спать порядка пяти суток. Но при этом будет ухудшаться качество работы, общее качество жизни. А на шестые сутки начинаются галлюцинации и потеря сознания. Организм всеми способами пытается компенсировать недостаток сна.

Вариантов нарушений сна несколько. Иногда человек подолгу не может уснуть, насчитывая еженочно по целому стаду виртуальных овец. Наталия Григорьевна рассказывает:

— При нарушении инициации сна человек не может заснуть. Вроде бы и спать хотел, но только в кровать лег и сразу – здравствуй, тысяча и одна мысль. Человек начинает продумывать свой следующий день, в этот момент, естественно, активирует мозг, и не происходит такого долгожданного засыпания. В момент сна – никаких мыслей о работе. Если вы в течение 15 минут не можете заснуть, то вставайте и позанимайтесь какой-нибудь монотонной работой, например начните гладить белье. Повторно отправляться в кровать можно будет не ранее чем через час.

Также у пациентов нередко возникают различные нарушения поддержания сна. К примеру, когда человек просыпается через три-четыре часа после засыпания и долго не может уснуть вновь. Сомкнуть глаза удается лишь к утру, незадолго до звонка будильника. Все это лечится, при таких проблемах лучше обратиться к участковому неврологу или сомнологу.

— Как правило, когда пациент жалуется на плохой сон, ему терапевт прописывает снотворное. Это не всегда верно. Снотворное – это своего рода костыль, пока он есть, человек идет, как только убирает – падает. Пациентам необходимо комплексное лечение, ведь чаще всего нарушения сна являются симптомами других заболеваний, к примеру, депрессии. Соответственно, и бороться в первую очередь нужно с ней, — отмечает эксперт.

Богатырь болен

— В книжках мы читали: «Раздавался богатырский храп». Раньше храп считался показателем здоровья. Сейчас доказано, что это симптом достаточнотяжелогозаболевания – обструктивного апноэ сна, – рассказывает Наталия Федюнина. – Оно возникает, когда мягкие ткани в задних отделах глотки спадаются, закрывают дыхательные пути и воздух не может попасть в легкие. При этом дыхательное движение сохраняется, но человек не дышит. Если ваш член семьи храпит, а потом раздается очень громкий храп и тишина, то надо не успокаиваться, что он перестал шуметь, а прислушаться, дышит ли он.

Опасность храпа настолько велика, что он может стать причиной внезапной смерти, вызвать ранние инсульты и инфаркты.

— Мозг не может понять, почему организму не хватает кислорода. Увеличивается выработка эритроцитов – частиц, которые переносят кислород. Идет сгущение крови и, соответственно, возникают сердечно-сосудистые заболевания.

Храпящему человеку нужно предложить перевернуться набок, так как чаще всего раздражающие звуки появляются в положении на спине. Второй вариант – подобрать подушку повыше. И обратиться за консультацией к специалисту. В Диагностическом центре проводят различные исследования сна, а также лечение. По словам Наталии Федюниной, на восстановление сна нужно не менее месяца. Главное требование – соблюдать гигиену сна.

Гигиена сна

1. Вставать и ложиться необходимо в одно и то же время.

2. Последний прием пищи должен быть за три-четыре часа до сна.

3. За два часа до сна необходимо выключить телевизор, компьютер, убрать гаджеты. В это время можно почитать книги, прогуляться на свежем воздухе.

4. Спальня должна быть проветренной, а кровать — удобной.

Наталия Федюнина: «Почему иногда видят так называемые вещие сны? Нас на протяжении некоторого времени волновала какая-то проблема, а мозг, обобщив мысли и переживания, показывает нам возможный способ ее решения. Доверять всем снам не стоит. Если тебе приснилось, что ты – английская королева, то вряд ли к тебе приедет принц Чарльз».