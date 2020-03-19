Симфоническое счастье: семнадцатилетний музыкант любит исполнять классическую музыку

В предстоящее воскресенье на сцене краевой филармонии в рамках программы «Симфонические вечера» выступит Глеб Шехтман, выпускник детской музыкальной школы № 1 им. А.К. Глазунова, а ныне второкурсник Алтайского музыкального колледжа, талантливый ученик известного барнаульского педагога Олега Абрина.

В следующей жизни

Для Глеба сольные выступления с симфоническим оркестром – дело привычное. Еще во время учебы в легендарной ДМШ № 1 (кстати, в этом году музыкальная школа отмечает свое 100-летие) он не раз выходил на сцену филармонии в рамках школьного абонемента «Поколение NEXT». Немало выступлений было у скрипача и в составе филармонического проекта «Класс А», где уже который год свое исполнительское мастерство демонстрируют ученики Олега Абрина.

— К Олегу Ароновичу я попал лет в одиннадцать благодаря своему первому педагогу по скрипке Лидии Ефремовой, – поясняет Глеб Шехтман. – Это она в свое время передала Олегу Абрину Антона Сёмке, Александра Лукьянова, дав им возможность выйти на новый уровень исполнительского мастерства. В итоге Олег Аронович, выпустив меня из музыкальной школы, подхватил здесь, в музыкальном колледже, и по сей день является моим педагогом.

Вообще, как признается Глеб, отношения со скрипкой у него сложились не сразу. Какое-то время он даже сомневался в правильности выбранного пути, пока не познал сладости успеха от своих выступлений. Со временем менялись и музыкальные пристрастия подающего надежды скрипача. И если поначалу ему нравилась музыка эпохи романтизма, а потом и классика – Бах, Моцарт, Гайдн, – то теперь в числе его любимых композиторов Стравинский, Скрябин, Рахманинов.

— В колледже я писал работу, посвященную цветомузыке Александра Скрябина, – рассказывает Глеб. – Очень уж меня заинтересовала способность этого композитора воспринимать музыкальные звуки с помощью цвета. Это явление называется синестезия и воспринимается некоторыми как одна из разновидностей психического расстройства. Но, признаться, воспринимать эти произведения очень сложно – до них нужно дорасти. Поражают меня и масштабы Рахманинова, который не только сочинял музыку, но и сам ее исполнял. И это грандиозно.

Но, как сетует Глеб, его любимый композитор Рахманинов для скрипки написал слишком мало произведений. Увы, все его шедевры созданы для фортепиано. А потому в следующей жизни Глеб мечтает стать пианистом, полагая, что для виртуозного овладения двумя инструментами одной жизни маловато. Хотя и среди скрипачей у парня немало авторитетов – это такие исполнители как Леонид Коган, Иосиф Хейфец, Максим Венгеров, Гайк Казазян, Виктор Третьяков, Вадим Репин.

Работа перфекциониста над собой

Всех музыкантов Глеб Шехтман относит к числу фанатиков. По его мнению, столь страстно посвящать себя любимому делу могут разве что спортсмены, которые самосовершенствованием могут заниматься годами. Кстати, в его представлении и музыкальные конкурсы – это тоже спорт. А там, сами знаете, бывает всякое.

— Например, мне, перфекционисту, постоянно хочется достичь большего, – рассуждает музыкант. – Так, недавно я понял, что на сцене довольно сложно совмещать эмоциональную сторону исполнения с чисто технической. Да, ты должен дарить свои эмоции залу, но в то же время ты не должен терять контроль над собой, твоя задача — остаться технически грамотным. Над этим сейчас и работаю.

Вообще, Глеб как постоянный участник музыкальных конкурсов все время работает над собой. За его плечами – победы в престижных музыкальных состязаниях Барнаула, Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы. А с 12 лет Шехтман начал ездить в «Сириус» – образовательный центр для одаренных детей. Там он познакомился с преподавателем Московской консерватории Владимиром Ивановым (у него, кстати, сегодня учится Татьяна Крячкова – еще одна талантливая ученица Олега Абрина), к которому он собирается поступить по окончании Алтайского музыкального колледжа.

— Благодаря таким педагогам как Олег Абрин и Светлана Чеканова (педагог ДМШ № 5) Барнаул называют столицей скрипки, – уверен Глеб Шехтман. – Наших ребят очень ценят, везде хотят иметь с ними дело.

А не так давно Глеб стал появляться в составе симфонического оркестра краевой филармонии (кстати, скрипач участвовал в проекте «Алтайский сказ. Полет над временем», который побывал в шести сибирских регионах). Но, как он уверяет, репетировать с музыкантами он начал исключительно из своего интереса, то есть по доброй воле, желая обогатить свой исполнительский опыт. К тому же, как признается скрипач, играя симфоническую музыку, он испытывает настоящее счастье.

Концерт с участием Глеба Шехтмана состоится 22 марта в 17.00 в краевой филармонии (ул. Ползунова, 35). В программе – Концерт для скрипки с оркестром Юлия Конюса, Поэма для скрипки с оркестром Эрнеста Шоссона, Вариации на оригинальную тему Генрика Венявского (6+).