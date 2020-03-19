Симфоническое счастье: семнадцатилетний музыкант любит исполнять классическую музыку

Март 19 14:24 2020

В предстоящее воскресенье на сцене краевой филармонии в рамках программы «Симфонические вечера» выступит Глеб Шехтман, выпускник детской музыкальной школы № 1 им. А.К. Глазунова, а ныне второкурсник Алтайского музыкального колледжа, талантливый ученик известного барнаульского педагога Олега Абрина.

Фото из архива Глеба Шехтмана

В следующей жизни

Для Глеба сольные выступления с симфоническим оркестром – дело привычное. Еще во время учебы в легендарной ДМШ № 1 (кстати, в этом году музыкальная школа отмечает свое 100-летие) он не раз выходил на сцену филармонии в рамках школьного абонемента «Поколение NEXT». Немало выступлений было у скрипача и в составе филармонического проекта «Класс А», где уже который год свое исполнительское мастерство демонстрируют ученики Олега Абрина.

— К Олегу Ароновичу я попал лет в одиннадцать благодаря своему первому педагогу по скрипке Лидии Ефремовой, – поясняет Глеб Шехтман. – Это она в свое время передала Олегу Абрину Антона Сёмке, Александра Лукьянова, дав им возможность выйти на новый уровень исполнительского мастерства. В итоге Олег Аронович, выпустив меня из музыкальной школы, подхватил здесь, в музыкальном колледже, и по сей день является моим педагогом.

Вообще, как признается Глеб, отношения со скрипкой у него сложились не сразу. Какое-то время он даже сомневался в правильности выбранного пути, пока не познал сладости успеха от своих выступлений. Со временем менялись и музыкальные пристрастия подающего надежды скрипача. И если поначалу ему нравилась музыка эпохи романтизма, а потом и классика – Бах, Моцарт, Гайдн, – то теперь в числе его любимых композиторов Стравинский, Скрябин, Рахманинов.

— В колледже я писал работу, посвященную цветомузыке Александра Скрябина, – рассказывает Глеб. – Очень уж меня заинтересовала способность этого композитора воспринимать музыкальные звуки с помощью цвета. Это явление называется синестезия и воспринимается некоторыми как одна из разновидностей психического расстройства. Но, признаться, воспринимать эти произведения очень сложно – до них нужно дорасти. Поражают меня и масштабы Рахманинова, который не только сочинял музыку, но и сам ее исполнял. И это грандиозно.

Но, как сетует Глеб, его любимый композитор Рахманинов для скрипки написал слишком мало произведений. Увы, все его шедевры созданы для фортепиано. А потому в следующей жизни Глеб мечтает стать пианистом, полагая, что для виртуозного овладения двумя инструментами одной жизни маловато. Хотя и среди скрипачей у парня немало авторитетов – это такие исполнители как Леонид Коган, Иосиф Хейфец, Максим Венгеров, Гайк Казазян, Виктор Третьяков, Вадим Репин.

Работа перфекциониста над собой

Всех музыкантов Глеб Шехтман относит к числу фанатиков. По его мнению, столь страстно посвящать себя любимому делу могут разве что спортсмены, которые самосовершенствованием могут заниматься годами. Кстати, в его представлении и музыкальные конкурсы – это тоже спорт. А там, сами знаете, бывает всякое.

— Например, мне, перфекционисту, постоянно хочется достичь большего, – рассуждает музыкант. – Так, недавно я понял, что на сцене довольно сложно совмещать эмоциональную сторону исполнения с чисто технической. Да, ты должен дарить свои эмоции залу, но в то же время ты не должен терять контроль над собой, твоя задача — остаться технически грамотным. Над этим сейчас и работаю.

Вообще, Глеб как постоянный участник музыкальных конкурсов все время работает над собой. За его плечами – победы в престижных музыкальных состязаниях Барнаула, Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы. А с 12 лет Шехтман начал ездить в «Сириус» – образовательный центр для одаренных детей. Там он познакомился с преподавателем Московской консерватории Владимиром Ивановым (у него, кстати, сегодня учится Татьяна Крячкова – еще одна талантливая ученица Олега Абрина), к которому он собирается поступить по окончании Алтайского музыкального колледжа.

— Благодаря таким педагогам как Олег Абрин и Светлана Чеканова (педагог ДМШ № 5) Барнаул называют столицей скрипки, – уверен Глеб Шехтман. – Наших ребят очень ценят, везде хотят иметь с ними дело.

А не так давно Глеб стал появляться в составе симфонического оркестра краевой филармонии (кстати, скрипач участвовал в проекте «Алтайский сказ. Полет над временем», который побывал в шести сибирских регионах). Но, как он уверяет, репетировать с музыкантами он начал исключительно из своего интереса, то есть по доброй воле, желая обогатить свой исполнительский опыт. К тому же, как признается скрипач, играя симфоническую музыку, он испытывает настоящее счастье.

Концерт с участием Глеба Шехтмана состоится 22 марта в 17.00 в краевой филармонии (ул. Ползунова, 35). В программе – Концерт для скрипки с оркестром Юлия Конюса, Поэма для скрипки с оркестром Эрнеста Шоссона, Вариации на оригинальную тему Генрика Венявского (6+).
больше новостей

Похожие новости

Спектакль «Калина красная» поставил столичный театр на сцене Алтайского краевого театра драмы

Спектакль «Калина красная» поставил столичный театр на сцене Алтайского краевого театра драмы

Конкурсные фильмы Всероссийского Шукшинского кинофестиваля покажут на пяти площадках Барнаула

Конкурсные фильмы Всероссийского Шукшинского кинофестиваля покажут на пяти площадках Барнаула

В Барнауле состоялось первое занятие социального проекта «Палитра тишины»

В Барнауле состоялось первое занятие социального проекта «Палитра тишины»