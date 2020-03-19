Решаем проблемы вместе!

«На проспекте Красноармейском с крыши здания Горного училища падает снег на временное строительное ограждение. В одном месте снежные массы уже пробили крышу и рухнули на тротуар», — такой информацией поделились барнаульцы в социальных сетях.

Здание Горного училища находится на балансе Алтайского государственного аграрного университета. Руководству АГАУ администрацией Центрального района было направлено уведомление о необходимости очистки кровли здания.



В настоящий момент работы выполнены — снег на крыше университета отсутствует, вход в деревянный настил открыт. Опасности для пешеходов нет.

Уведомления с просьбой провести очистку крыши от снега, в АГАУ в течение зимнего сезона направлялись регулярно, ситуация остается на контроле районной администрации.