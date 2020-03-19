Поехали по домам: барнаульский лыжник должен был участвовать в первенстве страны, который отменили за полчаса до старта. У одного из участников подозрение на коронавирус.

На этой неделе в деревне Малиновка Архангельской области должно было состояться первенство России по лыжным гонкам. Перед самым стартом участникам объявили об отмене соревнований. Среди тех, кто должен был стартовать, находился и барнаульский Никита Денисов, сына известного спортсмена, участника Олимпийских игр Виталия Денисова. В Арханельскую область Никита поехал с тренером училища олимпийского резерва Виталием Сементиным.

Фаворита – на карантин

Как говорится, ничего не предвещало беды. Виталий Сементин рассказывает, что спортсмены готовились к первой гонке – в среду и юношей, и девушек ждал спринт. За полчаса с небольшим до старта тренеров и представителей команд собрали организаторы и объявили об отмене соревнований. Причина – у одного из участников, Владимира Рыбкина, представителя Московской области, подозрение на коронавирус.

— Мы с Никитой с ним близко не контактировали, издали только видели, но я разговаривал с мамой лыжника, она рассказывала, что тот уже с неделю жаловался на больное горло. Но вроде все было спокойно, считали, что ангина. Он был одним из фаворитов, поэтому, конечно, его участия ждали, — рассказывает Виталий. – Мы находимся в разминочной зоне, готовимся к старту, у Никиты первая гонка, от которой зависит и дальнейшее выступление на соревнованиях…

…И тут появляется бригада врачей, причем не простых – в полной защитной амуниции. Рыбкина увезли на карантин, позже забрали еще четверых лыжников, которые жили с ним в одном номере. Остальным приказ – по домам. Пришлось подчиниться. Наш звонок застал Виталия и Никиту в поездке до Москвы. Сегодня вечером они вылетят из российской столицы в Барнаул.

Сезон закрыт

Про Рыбкина известно, что в начале марта он был участником юниорского первенства мира в Германии, после которого и почувствовал недомогание. Видимо, именно это и сыграло главную роль в решении оргкомитета и врачей. Однако всем остальным участникам лыжного первенства рекомендовали не беспокоиться.

— Анализы Рыбкина отправили в лабораторию, нам же сказали просто ожидать результат, он будет через три-пять дней, — рассказывает Сементин. – Если у него на самом деле что-то найдут, тогда уже нас оповестят и скажут, что делать дальше.

При этом и Виталий, и Никита больше переживают по поводу отменившихся соревнований, а не из-за потенциальной угрозы заразиться.

— Во-первых, мы от московского спортсмена были далеко, во-вторых, думаю, что организаторы все же перестраховались, у парня обычная ангина, — поясняет Сементин. — Оргкомитет понять можно, рисковать никто не хочет, но нам неприятно, что так все обернулось. Без турнира осталось несколько сотен участников, многие весь сезон готовились под него, для некоторых он должен был стать решающим.

В итоге сезон для наших лыжников завершился досрочно. Взрослый чемпионат России, изначально запланированный в Тюмени, не состоится. В нем от Алтайского края должны были принять участие Яна Кирпиченко и Татьяна Чалбаева.

— Еще месяц сезон мог продолжаться, — говорит Виталий Сементин. – Помимо чемпионата России, в планах было еще несколько марафонов, в том числе у нас в Тягуне, который был завершением сезона. Теперь будем просто тренироваться, пока снег есть, потом уйдем в отпуск.