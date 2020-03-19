По муниципалитетам Алтайского края отправился первый в регионе мобильный технопарк

Во вторник, 17 марта, на территории детского технопарка «Кванториум.22» дан старт дебютному путешествию мобильного технопарка. Первый в маршрутном листе – Заринск. На отправлении присутствовал Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко.

— Заводить мотор можно только когда дрон стоит на поверхности. В это время в руках его держать нельзя, – рассказывает гостям «Кванториума.22» его воспитанник Роман Черных и легко поднимает квадрокоптер в воздух, а потом приземляет к себе в ладонь. – А просто так брать, конечно, разрешается.

Вместе с беспилотниками ученики под руководством наставников показывали работу более сложного технического оборудования – современных 3D-принтеров и сканеров, смартфонов-планшетов и других объектов мобильной лаборатории. Теперь они будут доступны для всех школьников Алтайского края. В этом году кванториум на колесах смогут посетить ребята Заринска, Косихинского, Калманского, Павловского и других районов края. В каждом из муниципалитетов он будет функционировать около двух недель. Необычные уроки будут проходить под руководством наставников. Уже сейчас на базе Открытого университета Сколково обучено 16 педагогов из муниципалитетов края. Ежегодно их пул будет увеличиваться не менее, чем на 15 человек. Они смогут передавать свой опыт не только своим воспитанникам, но и коллегам.

Виктор Томенко отметил значимость появления в регионе такого технопарка как для учеников, так и для педагогов. По его мнению, их совместная работа над проектами позволит повысить интерес детей к образовательному процессу, развивать у них различные способности.

— Это первый мобильный технопарк в истории образования Алтайского края, – подчеркнул министр образования и науки региона Максим Костенко. – Его запуск – результат реализации национального проекта «Образование» в 2019 году. На приобретение необходимого для лаборатории технологического оборудования выделено более 16 млн рублей из федерального бюджета. На покупку специализированного полноприводного автомобиля «Урал» – 7 млн рублей из бюджета края. Такой транспорт доберется до любого населенного пункта в любую погоду. Мы надеемся, что к 2025 году деятельностью мобильного технопарка будут охвачены все муниципалитеты края, поскольку их у нас будет четыре. В этом году мы начинаем открывать еще и стационарные технопарки в Змеиногорске, Рубцовске, Бийске и Камне-на-Оби, за каждым из которых закрепим мобильную лабораторию. Везде будут свои специфические квантумы, например, змеиногорский отличится космической направленностью. Такой формат уникален не только для нашего края, но и для России в целом.

Оборудование будут использовать для проведения уроков физики, химии, информатики. Преподаватель технопарка поставит перед ребятами конкретную проектную задачу, чтобы они в командной работе за две недели могли ее реализовать и увидеть результаты своего труда.

После запуска мобильного технопарка руководитель региона и министр образования и науки края встретились с победителями и лауреатами конкурса «Учитель года Алтая» разных лет. Как отметила член большого жюри педагогического соревнования, директор барнаульской школы № 118 Алла Абросимова, такой встречи не было никогда.

— Конкурс в этом году проводится в 30-й раз, юбилей, событие очень значимое для нас. Поэтому вдвойне приятно, что мы получили возможность встретиться с Губернатором, – признается Алла Константиновна. – Это подчеркивает то, что власть осознает те позиции, которые сегодня занимает учитель в процессе не только школьного воспитания, но и воспитания жизненного. Повестку заранее никто не определял – это будет режим свободного общения. Мы расскажем, так сказать, новости с полей, чем живем, и сможем задать вопросы, которые очень волнуют.

За год к обучению в передвижном квантуме планируется привлечь не менее 1000 детей. Для них будут проводить занятия, связанные с промышленными робототехникой и дизайном, виртуальной и дополненной реальностями, информационными и геоинформационными технологиями, аэротехнологиями.