Летающий танк Маркелова: 75 лет назад 24-летний уроженец Барнаула стал Героем Советского Союза

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Николая Маркелова. В годы Великой Отечественной войны на Северо-Кавказском, Южном, 3-м Прибалтийском фронтах он на самолете ИЛ-2 громил укрепления противника, уничтожал его огневые средства, технику и живую силу.

Штурмовик

Ил-2. Этот самолет, удачно сочетавший в себе сильное вооружение, живучесть и летные качества, наводил ужас на противника, немецкие солдаты называли его «черной смертью», советские конструкторы окрестили «летающим танком». Еще больший ужас вызывала у пилотов вермахта смелость сидящих за штурвалом советских летчиков – бесстрашных, готовых к самым невероятным маневрам. Одним из таких пилотов был Николай Маркелов, командир звена 806-го штурмового авиаполка 206-й авиадивизии.

Из наградного документа узнаем: «Мастер штурмовых ударов. Отважный, мужественный летчик-штурмовик. Героически сражался на Кубани, Миусе, Донбассе, реке Молочной. Участник разгрома Никопольского плацдарма, Крымской группировки. …освобождал Кубань, Днепр, Крым, Эстонию. Бесстрашие и отвага Маркелова, штурмовые и бомбардировочные удары всегда неожиданны и эффективны. Большинство вылетов – ведущим группы штурмовиков. 27.11.43 …уничтожил 2 артминбатареи в районе Б. Лепетихи. У машины повреждены плоскости, руль глубины, заклинен руль поворота, побиты щитки. Благодаря технике пилотирования самолет произвел посадку на родной аэродром. 8.04.44 …в районе Тархан уничтожено 2 орудия залпового огня, минбатарея, 4 машины с грузом. 19 апреля в районе Балаклавы сбил ФВ-190. 07.05.44 …в районе Севастополя группа подверглась обстрелу зениток, атакована семью истребителями. Маркелов сделал три захода на цель, выполнил боевое задание, увлекая личным примером ведомых. Стрелок погиб. Самолет сильно поврежден: разбита правая элерона, повреждены щитки, киль, руль поворота, центроплан, отбита консольная часть лопасти винта, другая прострелена снарядом, разбито бронестекло. Маркелов собрал ведомых, привел домой, приземлился…».

Героями не рождаются…

С Барнаулом связаны первые девять лет его жизни: Николай родился в нашем городе 20 июня 1920 года. Всего девять лет, но если вдуматься – почти половина его мирной жизни. Здесь формировался его характер, он начал учиться, появились первые увлечения.

В 1938 году, окончив 10 классов в Алма-Ате, куда переселилась семья Маркеловых, юноша поступил на геологоразведочный факультет Казахского горно-металлургического института – романтическая профессия влекла выносливых и подготовленных ребят. Посещал аэроклуб – популярное увлечение молодежи тех лет. И когда сдавший сессию после третьего курса Николай был призван в Красную Армию, его направили в Оренбургское военно-авиационное училище. В списке 309 Героев Советского Союза – выпускников училища – Николай Маркелов значится под номером 181.

На фронте Николай оказался в начале 1943 года – сразу после окончания училища.

За сухими фактами документов не всегда поймешь, каким человеком был герой. Но, к счастью, мне попалась книга полковника авиации Василия Пальмова «Штурмовики над Днепром». Листая страницу за страницей, из коротких эпизодов можно составить портрет того или иного пилота. Так, живым и понятным сложился и образ Николая Маркелова. Было бы намного интереснее привести эпизоды целиком, но рамки статьи не дают такой возможности. Надеюсь, заинтересовавшиеся читатели «Вечёрки» смогут прочитать книгу – она есть в Интернете, а пока постараюсь передать коротко то, что узнала сама.

…Героями становятся

«Мы в первую очередь заинтересовались летным опытом, – вспоминает Пальмов встречу с нашим героем. – Налет на Ил-2 оказался небольшой: всего пять-шесть часов… Среди новичков самым незаметным казался Коля Маркелов, скромный, тихий, задумчивый. Позже я узнал – Маркелов пришел в авиацию из университета…».

Необстрелянный, постоянно витающий в своих мыслях… Наверное, современные подростки назвали бы тогдашнего Маркелова «ботаником». Не в раз он стал героем. Вначале он летал робко, стараясь точно копировать летный почерк ведущего. Однажды это даже привело к комедийной ситуации: Маркелов вслед за ведущим, у машины которого отказал мотор, тоже совершил… «вынужденную» посадку. Сам не заметил, как.

Потом обвыкся, стал летать увереннее, проявлять больше инициативы, находчивости. К осенним боям был уже среди лучших штурмовиков полка. Однажды его подбитый самолет загорелся в воздухе. Николая считали погибшим, а он через три дня вернулся: обгоревший, израненный, но живой. Оказалось, Маркелов и сам не помнил, как выпрыгнул с парашютом, а когда очнулся – увидел над собой трех вражеских автоматчиков. Обезоруженного, его долго везли на машине в колонне отступавших войск. У летчика болели все кости, от ожогов пылала спина, туманилась голова. На допросе в селе Анастасиевка его пытали, где находится аэродром штурмовиков, спрашивали позывные радиостанции, но он молчал. «Офицер терял терпение, переводчик стал ругаться. И вот в русский и немецкий говор, в грубые голоса вдруг стремительно ворвался все нарастающий гул, от которого сильнее забилось сердце». Маркелов сразу определил – летят родные «илы». Под взрывы бомб немцы бросились врассыпную, а летчику удалось выскочить из хаты. «Нет, шалишь, свои не убьют», – решил Маркелов. Не чувствуя боли, он вскочил на метавшуюся у коновязи лошадь и рванул в поле, вслед раздались автоматные очереди. Перелетев через голову споткнувшейся лошади, ползком добрался до зарослей кукурузы. Краснозвездные штурмовики словно прикрывали его. А когда они улетели, Николай услышал гул машин, перебранку водителей противника. Боль становилась нестерпимой, хотелось кричать, но он только крепче сцепил зубы. Проведя ночь в поле, стал пробираться к дороге и услышал родную речь…

«В волосах двадцатитрехлетнего летчика я приметил седину, карие глаза смотрели задумчиво и строго. Казалось, в них отражается отблеск виденного им пожара, – вспоминает Пальмов. – После побега из плена лейтенант Маркелов воевал с какой-то особой злостью, в боях проявлял отчаянную храбрость, атаковал противника смело и решительно».

133 боевых вылета произвел за годы войны Николай Маркелов, уничтожил 600 солдат и офицеров врага, 25 танков, до 100 автомашин с грузами, подавил огонь 20 батарей, сбил 4 самолета противника.

В крымских переделках

Сотый боевой вылет в Крыму в районе Балаклавы весной 1944 года у Николая был одним из самых трудных. Один из гитлеровцев пошел в лобовую атаку на Маркелова. По-видимому, немец рассчитывал, что у советского летчика не выдержат нервы. Маркелов потом рассказывал:

— Вначале я не поверил, что фашист атакует прямо в лоб. Но решил не упускать возможности наказать его за авантюру. Открыл из всех точек огонь. «Фоккер» сразу вспыхнул и развалился. А я вот живой…

«Надо было видеть, на чем наш Коля возвратился домой! – пишет Василий Васильевич. – В кабине – ни одного стекла, фюзеляж от кабины до хвоста пропорот снарядами, побита плоскость, от перкалевой обшивки руля поворота – одни ленточки. Немало видел я покалеченных машин, но такую – впервые. Даже не верилось, что его самолет мог держаться в воздухе. Но таков был наш штурмовик Ил-2, чудеснейшая машина войны! Вышел из строя элерон – можно воспользоваться рулем поворота, отказал руль поворота – можно развернуться с помощью элеронов… Не знаю, был ли еще где такой выносливый и устойчивый самолет! Лишь бы жив был мотор да у летчика были крепкие нервы и холодная голова».

Голова, судя по всему, у нашего земляка была не просто холодная, но и хорошо думающая.

«Я почему-то представил себе Маркелова на допросе у фашистов, – вспоминает однополчанин. – Вряд ли им удалось бы что-нибудь узнать у этого человека. И что удивительно – в воздухе медлительный молчун словно преображался: действовал быстро, энергично, инициативно».

Навсегда двадцатипятилетний

Есть в книге эпизоды, в которых Николай Маркелов проявляет и удивительную самоиронию. В Севастополе боевые летчики встретили суворовца. Маркелов, «который, как всегда, мыслями витал где-то», не заметил, что тот отдал ему честь. И тогда паренек с вытянутой ладонью у виска обратился к нему, чтобы получить замечание, поскольку офицер не ответил на его приветствие. Сообразив, в чем дело, Николай нашелся:

— Замечаний нет. Доложите своему командиру: летчик-штурмовик лейтенант Маркелов объявил вам благодарность за отличное знание строевого устава!

А потом подшучивал над собой и говорил, что из этого суворовца выйдет настоящий офицер.

В феврале 1945 года полк облетела радостная весть: Николаю Маркелову и Леониду Кузнецову присвоено звание Героя Советского Союза. На митинге Николаю Даниловичу предоставили слово, от волнения он не сразу заговорил:

— Спасибо вам. Спасибо командирам, которые учили, боевым друзьям, которые помогали мне своим плечом, спасибо всем наземным труженикам, кто обеспечивает наши полеты. Высокое звание обязывает меня воевать еще лучше, чтобы быстрее приблизить светлый День Победы!

До Великой Победы оставалось немного. И Маркелов дожил, испытал ее ни с чем не сравнимую радость. И уже в мирное время отметил свое 25-летие.

Однако вскоре, в ноябре 1945 года, жизнь героя оборвалась в авиакатастрофе «при исполнении служебных обязанностей».

Николай Маркелов награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза. Имя Николая Даниловича увековечено на Мемориале Славы в Барнауле. Улицы имени Николая Маркелова есть в Ленинском районе краевой столицы и в городе Алматы Казахстана.