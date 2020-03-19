Букет к лету: ранний посев цветочной рассады ускорит цветение

Золотое правило цветовода: чем раньше посеешь цветочные культуры, тем раньше будешь радоваться цветущему лету. Ведущий научный сотрудник лаборатории декоративных культур НИИСС им. Лисавенко Людмила Клементьева рассказывает, как преуспеть в цветочном вопросе и преодолеть возможные сложности выращивания рассады на подоконнике.

Существуют разные сроки посева цветов. Чаще всего первые претенденты на ранний посев – мелкосеменные петуния, лобелия, камнеломка. Этим культурам до цветения необходимо успеть нарастить зеленую массу, вот и высевают их, как правило, в конце марта.

— Грунт для посадки должен быть однородным и не содержать каких-либо больших волокон, комков. Мы субстрат, как правило, просеиваем через крупное сито, поливаем и уплотняем. Затем на поверхность ровным слоем насыпаем небольшой слой снега, слегка его утрамбовываем. Уже по белому снежному коврику распределяем семена. Сверху семена ничем не присыпаем, ведь в силу крошечного размера им не хватит жизненной силы, чтобы пробиться через землю. Помещаем горшок в полиэтиленовый мешочек и ставим на теплый подоконник до появления сеянцев, – рассказывает Людмила Клементьева.

Плюсов от такого способа посева тьма-тьмущая. О пользе и удивительной мягкости талой воды известно многим. В нашем же случае она придавит к почве миниатюрное семя, уплотнит сам грунт и послужит природным стимулятором для растений.

Более крупные семена, как правило, заделывают в землю на глубину, вдвое превышающую размер самого семечка. После посева емкость также помещают в прозрачный полиэтиленовый мешок и ставят в теплое место.

— При появлении первых всходов полиэтилен важно снимать не сразу, а постепенно, чтобы нежные сеянцы постепенно привыкли к суровому микроклимату подоконника, – советует Людмила Анатольевна.

Капризный дельфиниум

Далеко не всем садоводам удается вырастить из семян дельфиниум. Почему цветок вредничает?

— Во-первых, семена должны пройти стратификацию. Хорошие всходы можно получить только из свежих или из хранившихся в холодильнике семян. Во-вторых, важен подбор посадочного субстрата. Из покупных грунтов для рассады мне не понравился ни один: все они содержат слишком большую долю торфа. А перегной в сочетании с торфом при малейшем подсушивании образует ссохшуюся твердую массу, что неблагоприятно для сеянцев. Лучше готовить субстрат для посева дельфиниума самим из равных частей чернозема, перегноя и песка, – рекомендует Людмила Анатольевна.

Также на всхожесть семян и развитие сеянцев влияет густота посевов. Эксперт обращает внимание:

— Оптимально для дальнейшего развития растений два семени на 1 квадратный сантиметр. Казалось бы, чем свободнее растут растения, тем лучше они должны развиваться. Но в случае с дельфиниумом, оказывается, все наоборот. При слишком разреженном посеве всхожесть семян ниже, чем при загущенном посеве.

Перехитрить трудности

Безусловно, раньше посеянное растение быстрее зацветет, но и хлопот с ним садоводу будет на порядок больше.

— При раннем посеве цветов нас ожидают три сложности. Прежде всего, это недостаток света из-за короткого светового дня, решить эту проблему можно досвечиванием рассады по вечерам обычной люминесцентной лампой. Во-вторых, необходимо тщательно следить за температурным режимом: резкие колебания температуры способны погубить хрупкие всходы. И, пожалуй, главная проблема раннего посева – повышенная вероятность грибковых заболеваний вроде черной ножки из-за влажности, необходимой для нормального прорастания и развития семян, – отмечает Людмила Клементьева.

Разрушительную черную ножку нейтрализуют раствором фитоспорина, который прекрасно работает против грибковых и бактериальных болезней на любых культурах. Марганцовка также помогает справиться с болезнями. Слегка розовенькой водичкой можно протравить семена перед посевом либо полить ею грунт сразу после посева. Крупнозернистый речной песок, насыпанный в горшке поверх грунта, будет служить дополнительным методом профилактики от опасной черной ножки.