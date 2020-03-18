В Барнауле состоялась расширенная коллегия Министерства спорта Алтайского края

Докладчики рассказали о состоянии дел в спортивной отрасли региона, реализации проекта «Спорт – норма жизни», развитии материально-технической базы. Спортивный актив Алтайского края приветствовали Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко и его заместитель Денис Губин.

Министр спорта региона Алексей Перфильев отметил, что спорт, как это подчеркивал Президент РФ Владимир Путин, дело государственной важности, влияющее и на демографию, и на физическое, и на моральное здоровье нации. Именно поэтому в настоящее время государством оказывается беспрецедентная поддержка спортивной отрасли на всех уровнях.

В 2019 году федеральное финансирование регионального спорта составило более одного миллиарда рублей. Большинство из этих средств поступило в Алтайский край по федеральному проекту «Спорт – норма жизни», благодаря чему поменяли искусственное покрытие футбольного поля СШОР «Динамо», обновили инвентарь СШ имени А. Черепанова, обустроили 25 спортплощадок в муниципалитетах региона. Значительно увеличились вложения в спорт по краевой адресной инвестиционной программе. В 2019 году они составили 475,1 млн рублей. В 2020 году спортивная статья в КАИП увеличится на 100 с лишним миллионов рублей и составит 579 млн. Сейчас главный приоритет в работе минспорта — увеличение занимающихся физической культурой и спортом. К 2024 году доля таких граждан должна составить в Алтайском крае 56,5 процента от общей численности населения.

Еще один приоритет минспорта – подготовка спортивного резерва. После подписания Губернатором края дорожной карты по доведению до федеральных стандартов финансирования спортшкол спортивной подготовки по базовым для Алтайского края видам спорта необходимо, чтобы такие дорожные карты появились на муниципальном уровне. Это позволит умножить численность детей в спортивных секциях, увеличить число их выездов на тренировочные сборы и соревнования, закупить в спортшколы необходимый спортинвентарь.

Не будут забыты в 2020 году студенческий спорт, адаптивный спорт, команды по игровым видам спорта. Так, по словам Алексея Перфильева, у команд мастеров сохранится в обязательном порядке господдержка.