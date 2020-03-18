Участники госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» станут новоселами

В Министерстве соцзащиты Алтайского края состоялось знаменательное событие – вручение государственных жилищных сертификатов.

Это мероприятие прошло в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Сертификаты на общую сумму 39 млн рублей получили 17 участников этой программы.

Территориально жилищные сертификаты распределены так: шесть – Барнаулу, два – Новоалтайску, по одному – Бийску, Алейску, Быстроистокскому, Тальменскому, Шелаболихинскому, Родинскому, Шипуновскому, Первомайскому районам и ЗАТО Сибирскому.

Долгожданные сертификаты получили ликвидаторы аварии в Чернобыле (семь человек), жители Крайнего Севера (три человека), а также вынужденные переселенцы (семь человек).

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина поздравила участников госпрограммы и отметила, что практика вручения государственных жилищных сертификатов уже более 20 лет находится на личном контроле у Президента РФ Владимира Путина. В Алтайском крае только в 2008-2020 годах улучшить свои жилищные условия с использованием государственных жилищных сертификатов смогли 926 семей.

В Министерстве социальной защиты Алтайского края отмечают, что после реализации жилищных сертификатов на учете нуждающихся в жилых помещениях останется 9 чернобыльцев, 87 граждан, выехавших из районов Крайнего Севера. Категория вынужденных переселенцев в 2020 году будет обеспечена в полном объеме.

— Мы искренне надеемся, что возможность семьям иметь собственное жилье напрямую повлияет на качество их жизни, станет вкладом в улучшение демографической ситуации. Ведь, имея свое жилье, семья может принять решение родить ребенка, – отметила Наталья Оськина.

Пенсионерка Лариса Логвинчук была вынуждена уехать с семьей из казахстанского Семипалатинска в 2001 году. По приезду в Барнаул в том же году все члены ее семьи получили статус вынужденных переселенцев. 19 лет семья снимала самое недорогое и часто неблагоустроенное жилье. Получив в прошлую пятницу сертификат на сумму 3,6 млн рублей, участница госпрограммы планирует приобрести просторную, светлую и современную квартиру. «Сейчас будем рассматривать варианты покупки квартиры или на Солнечной Поляне, или на улице Энергетиков», – сказала Лариса Логвинчук.

Юрий Боянович ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС в далеком уже 1987-м году. После этого пока позволяло здоровье работал на Крайнем Севере. В 2014 году по настоянию жены, уроженки Барнаула, они переехали в краевой центр, снимали жилье или жили у родственников. 13 марта семья Юрия Бояновича получила сертификат на сумму 1,7 млн рублей, что разумеется, поможет им решить жилищный вопрос. «Рассматриваем варианты покупки «вторички» на ВРЗ или Жилплощадке, мне нравится этот район», – поделился радостью Юрий Боянович.

Пятница, 13 марта, вопреки устоявшемуся поверью оказалась для 17 алтайских семей днем знаменательным и радостным.

Наталья Оськина: «Государственная программа – это реальная помощь семьям в решении жилищных вопросов. Минимальная сумма по жилищному сертификату, который сегодня получают семьи, составляет около 1,5 млн рублей, максимальная – 3,6 млн рублей».

Дмитрий Федяев