Театральный нон-стоп проведут в Алтайском госуниверситете

Ко Дню театра, который отмечается в нашей стране 27 марта, театральная мастерская Homo Artisticus объявляет о старте проекта, который реализуется на грантовые средства Федерального агентства по делам молодежи при поддержке Роскультцентра.

В рамках проекта 27-29 марта мастерская Homo Artisticus при участии творческих студий объявляет театральный нон-стоп. В его рамках молодые профессиональные режиссеры были направлены в любительские театральные коллективы с целью организовать постановку спектакля на материале местных драматургов. Так, народный коллектив Алтайского края театральная мастерская Homo Artisticus подготовит спектакль «Тревожная память» (по Марку Юдалевичу), режиссером которого выступит Сергей Лебедев, театр-студия «ТиМ» Дома художественного творчества Индустриального района покажет постановку «Я хочу жить» (по Виктору Сидорову) режиссера Елены Маркиной, а театральная студия Sensum РАНХиГС представит работу «Без нас» (по Олегу Канину) режиссера Александра Агалакова.

Показы пройдут в актовом зале «С» корпуса АлтГУ (пр. Социалистический, 68): 27 марта «Я хочу жить», 28 марта — «Тревожная память», 29 марта — «Без нас».

Начало в 18.30.

Вход свободный.